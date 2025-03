Montse Tomé: "Jenni Hermoso es una jugadora importante, no hay un motivo extradeportivo"

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, dejó claro este viernes que "no hay ningún motivo extradeportivo" para que la delantera Jenni Hermoso no esté entrando en las últimas convocatoria, y que la madrileña "es una jugadora importante" y que no tiene "la puerta cerrada"

"No hay ningún motivo extradeportivo porque por ahí es por donde últimamente se puede comentar. Valoramos a Jenni, sabemos que está trabajando para venir a la selección, es una jugadora con experiencia e historia en la selección. Tanto ella como Misa (Rodríguez) son dos futbolistas que están en la prelista, que hacen las cosas bien y la valoración que han tenido es muy buena", señaló Tomé en rueda de prensa en el Estadio ABANCA Balaídos de Vigo tras ofrecer su lista de convocadas para el doble duelo con Portugal de Liga de Naciones.

En este sentido, dejó claro que la delantera de Tigres, "sin ninguna duda", puede volver. "Jenni es una jugadora importante. En este último mes su rendimiento en el campo ha evolucionado y me consta y me ha llegado que está con ganas de seguir trabajando para venir a la selección", advirtió.

"Esto creo que lo he dicho ya muchas veces, no hay ninguna puerta cerrada a ninguna jugadora. Nuestro trabajo es tratar de elegir a las mejores en base a lo que siempre hemos hablado y qué necesitamos de ellas, y no pueden estar todas. Elegimos a 23 y ahora mismo tenemos una prelista con 71 jugadoras que están haciendo las cosas bien en sus equipos", zanjó.

Sobre el regreso de Esther González, la entrenadora ovetense recordó que la conocen "muy bien". "La conozco especialmente y el año pasado hizo una gran temporada. Este año hemos tenido la oportunidad de verla porque hicieron un 'stage' en Marbella y parte de mi cuerpo técnico se desplazó allí a verla en directo", apuntó, destacando que no iba a "descubrir ahora" a la delantera, de la que detalló "su capacidad para estar cerca de área" y para que "quedarse muy bien los balones y asociarse".

"Eunate Astralaga lleva con nosotros desde los 16 años y he podido coincidir con ella desde esa edad. Hizo un gran Europeo Sub-19 y es campeona del mundo Sub-17, sentimos que tiene un talento natural para esa demarcación y ahora lo que está haciendo en sus últimos partidos con el Eibar también es destacado", añadió sobre joven guardameta de la SD Eibar la otra gran novedad de su lista.

Tomé cree que cuenta con un grupo que reúne "juventud con mucho talento, jugadoras con experiencia, con mucha ambición" de cara a "dos partidos importantes" ante Portugal, "una selección muy competitiva que ha mejorado mucho en los últimos años" y que se ha ido "reinventando" pese a llevar mucho tiempo con el mismo seleccionador.

"La conocemos muy bien, aunque yo personalmente nunca me he enfrentado con ella como seleccionadora ni tampoco como ayudante. Su equipo es una mezcla de jugadoras que juegan en diferentes ligas, aunque no podrán contar con Kika (Nazareth). También en Estados Unidos juega Jessica Silva, aunque creo que tampoco va a poder estar. Esperamos un partido competido que nos va a exigir lo máximo", subrayó.

"TENEMOS QUE SEGUIR TRABAJANDO CON HUMILDAD"

En este sentido, preguntado sobre si a la campeona del mundo le habían cogido la medida al estilo por lo visto en los últimos encuentros, advirtió que "a nivel europeo, todos los equipos tienen un grandísimo nivel". "En cada partido, España ha tenido mucho acierto y ha tenido momentos en los que el rival ha sabido jugarle. Creo que cada partido es diferente y ahora viene una selección diferente", indicó.

"El de Bélgica fue una gran remontada y el de Inglaterra es un partido en el que si vas a la estadística o a los datos y lo comparas con la final del Mundial, casi igualamos la posesión y en el último tenemos 20 ataques y en el del Mundial, nueve, con lo cual tuvimos más verticalidad y no hemos conseguido ganar. Tenemos que seguir trabajando con humildad y con capacidad porque tenemos muchísima competitividad", agregó.

Tampoco le preocupa la carga de partidos de algunas internacionales en este mes de marzo. "Ellas son quienes lo sufren, pero lo positivo también es que hemos visto a muchas futbolistas de nuestra selección compitiendo en contexto europeo, que para nosotros es muy importante y nos da mucha información. No es algo que me preocupe, pero si es algo que tenemos que atender. Nuestro objetivo es que estén el viernes ok", expresó la seleccionadora, satisfecha porque la Liga F vaya "mejorando en la competitividad de ciertos partidos" tras la victoria del Real Madrid ante el FC Barcelona.

Tomé también confirmó la posibilidad de que Edna Imade, delantera nigeriana del Granada, pueda recalar en el combinado nacional si consigue la nacionalidad. "Como la valoramos es positivo. Es una jugadora que ha evolucionado, sobre todo este año, tiene un porcentaje goleador importante, es joven y tiene acciones que le visualizamos al espacio con potencia en el área que valoramos. A día de hoy todavía no es una jugadora con la que podamos contar, pero que sí valoramos", remarcó.

Finalmente, preguntada por las graves lesiones de rodilla que han sufrido Tere Abelleira (Real Madrid) y Paula González 'Pauleta' (ABANCA Deportivo), explicó para futbolistas "de máximo nivel es un parón en su carrera". "En ese tiempo, tu cabeza puede idear que no sabes cómo te vas a recuperar, es una prueba más dentro del deporte de alto nivel, tienen que ir pensando en qué les va a dejar, qué aprendizaje van a tener", opinó.