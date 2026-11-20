Andorra - Leganés - LALIGA

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CD Leganés remontó (1-3) al FC Andorra este viernes en el inicio de la jornada 15 de LaLiga Hypermotion con protagonismo para el delantero Álvaro Morata, ante un rival en inferioridad.

El cuadro madrileño asaltó Encamp para enlazar una segunda victoria y sumar 18 puntos, tierra de por medio con la zona de descenso donde se queda el equipo andorrano con 11. El partido quedó marcado al cuarto de hora por la roja directa a Hugo Solozábal.

El árbitro, con aviso del VAR, expulsó al jugador local por una dura entrada, pero, pese a la inferioridad, el Andorra se adelantó con el 1-0 de Thomas Carrique a la media hora. Sin embargo, antes del descanso, Morata asistió a Álex Millán para el empate y el propio internacional español marcó el 1-2.

Daniel Rodríguez pudo ampliar la renta de penalti, que falló ante Pau López. El Andorra no se rindió y Luca Zidane tuvo también trabajo en la portería 'pepinera', como en el primer tiempo, pero Naim García hizo el 1-3 en el tramo final, para un 'Lega' que confía en pillar carrerilla y mirar hacia arriba.