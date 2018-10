Morientes: "Mariano es '9' que el Real Madrid necesitaba"

Publicado 04/09/2018 14:58:13 CET

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exdelantero del Real Madrid Fernando Morientes ha afirmado que el último fichaje del conjunto blanco, Mariano Díaz, es el "típico '9'" que el equipo de Julen Lopetegui necesitaba tras la marcha del portugués Cristiano Ronaldo a la Juventus y que Francisco Román Alarcón 'Isco' será el líder del centro del campo junto a Luka Modric.

"Mariano es el típico 9, rematador, el jugador que el Real Madrid necesitaba. Es completísimo y muy bueno, y va a tener minutos . Benzema es un '10' que se mueve en el centro del campo, pero el Madrid no tenía a ese delantero centro puro que me recuerda a mi época. Es un jugador que dentro del área no perdona", comentó en la presentación en LaLiga de la colección de cromos oficial de LaLiga Santander 2018-19 de Panini.

Fernando Morientes, que jugó en el Mónaco y Olympique de Marsella, trató de dar valor al hecho de que Mariano se haya forjado en la Liga francesa. "Se dice que ha jugado en la Liga francesa intentando restarle valor, pero en Francia es donde se están formando ahora los jóvenes valores de Europa", subrayó.

Por otra parte, el exariete blanco consideró que Isco está "más que asentado en el Real Madrid". "Ya no es una revelación, y Lopetegui es un entrenador muy del gusto de Isco. Está llamado a ser un jugador que lidere, con Modric, el centro del campo. Lo que le falta para dar ese pasito aún más para delante es tener más gol", indicó.

Igualmente dijo que Thibaut Courtois "tiene que ser un jugador importante", aunque destacó que tendrá una dura competencia por la titularidad con un "tres veces campeón de Europa", el costarricense Keylor Navas, que perdió su puesto en el once inicial en la pasada jornada de LaLiga Santander contra el Leganés en el Bernabéu.

También se refirió al delantero del Valencia Rodrigo Moreno, cuyo fichaje por el Real Madrid para ocupar el hueco de Ronaldo no se cerró y que no dudó en señalar que "tendrá un peso específico importante tanto en el Valencia como en la selección española" de fútbol. Rodrigo ha sido convocado para los encuentros de la Liga de Naciones contra Inglaterra y Croacia los próximos 8 y 11 de septiembre en Wembley y el Martínez Valero de Elche, respectivamente.