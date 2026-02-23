Morientes: "Si el Real Madrid no puede pelear la Champions, imagínate los demás"

Archivo - El exjugador del Real Madrid y de la selección española Fernando Morientes. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exfutbolista español Fernando Morientes ironizó este lunes con las opciones del Real Madrid para levantar la Champions esta temporada, defendiendo que si el conjunto blanco "no puede pelear" la competición europea, "imagínate los demás", aunque recordó que "lo complicado" es que sus jugadores lleguen "en su mejor versión" al tramo de la temporada en el que se deciden los títulos.

"El Madrid es así, es un club con mucha repercusión y creo que la temporada en sí, estamos a casi finales de febrero, todavía queda probablemente lo más importante y es donde hay que analizar lo que pasa de aquí al final", apuntó el exjugador en el acto de presentación de la alianza de LaLiga y Airbnb.

Para el exdelantero, al Real Madrid "por supuesto" le da para luchar por conquistar la Champions, competición que la entidad blanca ha levantado en 15 ocasiones. "Estamos a final de febrero, falta tantísima temporada... Y queda lo mejor por delante. Ahora queda el partido de vuelta contra el Benfica, que está bien encaminado y después viene lo realmente importante", analizó.

"Si el Madrid no puede pelear la Champions, imagínate los demás. Estamos hablando de 22-23 jugadores de alto nivel. Lo complicado y lo difícil es que a los meses de marzo, abril, mayo, que es donde se juega todo lo importante, lleguen en su mejor nivel, en su mejor versión. Ese es el trabajo del entrenador, del 'staff', con un equipo como el Real Madrid, que habitualmente, normalmente, siempre está", explicó.

Y es que el extremeño ve "muy encarrilada" la eliminatoria de los 'playoffs' de la Champions ante el Benfica, después del 0-1 a favor del Real Madrid en la ida. "Yo creo que está muy cuesta arriba para el Benfica porque no es fácil jugar en el Bernabéu, lo sé por experiencia propia, y cuando se va acercando el final es cuando el Madrid va dando su mejor versión y los jugadores se van entonando", advirtió.

Es ahí donde destacó el papel de Vinícius Júnior. "Está en un momento especial. Creo que en Pamplona fue el jugador diferencial del Real Madrid con un Mbappé que después de la lesión no ha terminado de encontrar su mejor versión. No voy a descubrir a Vinícius ni en su parte personal ni en la profesional, pero como aficionado del Real Madrid y del fútbol me gusta ver a los grandes jugadores y Vinícius sin duda lo es", elogió.

"Ha habido un cambio de entrenador a mitad de temporada, porque hay gente que tiene que tomar decisiones, pero la evaluación final habrá que hacerla a final de temporada cuando el equipo haya conseguido o no los objetivos. Lo más importante en un proyecto es empezar y terminar con la idea que tienes desde el principio, pero esto es como en cualquier empresa, va marcando el camino los resultados y la gente que tomaba las decisiones pensaba que no era lo que correspondía con el momento. Pero tanto Xabi Alonso como Arbeloa son afortunados de poder estar sentados en el banquillo del Real Madrid", afirmó.

Así, resaltó la labor del salmantino con la cantera blanca. "Es fantástico. Yo soy un enamorado de Benito Floro porque en un momento dado fue a la cantera a acoger a un chico de 16-17 años para ponerlo en Primera División (comentó sobre su pasado). Cuando uno llega a un club y no conoce la cantera es muy difícil apostar por un chico que tiene 16-17 años", reconoció.

"Pero cuando un entrenador que en su corta carrera profesional la ha dedicado casi siempre a la cantera del Real Madrid, cada vez que hay un canterano que lo ponen en el Real Madrid estoy convencido que es por méritos propios, porque el que mejor los conoce seguramente sea Arbeloa", agregó.

Aunque admitió que "no tiene que ser fácil" ser entrenador del Real Madrid, por "la repercusión que tiene", y "tomar decisiones, ya no solo profesionales, sino fuera de lo que es lo profesional". "Los que estamos fuera deseamos que le vaya lo mejor posible. Arbeloa también ha sido canterano del Real Madrid, soy amigo de Xabi Alonso, he compartido también muchas cosas con Arbeloa y lo único que puedo decir es que les deseo siempre lo mejor", defendió.

"Pero en el fútbol profesional a veces dos más dos no son cuatro y a veces hay problemas y los que toman las decisiones son los que los que deciden y los que estamos fuera pues simplemente vemos y analizamos", recordó.

Finalmente, abordó su papel como una de las "personas de fútbol" que elige jugadas polémicas para que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) las valore en 'Tiempo de Revisión'. "No estoy con la crítica ni con los que piensan diferente. A mí me eligieron para que, junto con otras personas, eligiese las jugadas, unas veces está el Madrid, otras veces no. Sé que lo que más genera polémica es el Barça y el Madrid, pero a mí me da exactamente igual", señaló.

"Estoy satisfecho con mi trabajo, que es elegir las jugadas que yo creo convenientes para revisión. Es el CTA el que tiene que explicarlas. Mi trabajo única y exclusivamente es decidir que tres, cuatro o cinco jugadas tienen que explicar, pero afortunadamente ese trabajo no repercute para nada en la decisión final, porque la decisión ya está tomada y no la cambia nadie", concluyó.