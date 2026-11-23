Archivo - El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, en rueda de prensa - Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha asegurado este lunes que el delantero brasileño Vinícius Júnior recuperará su "potencial máximo" y ha querido restarle responsabilidad ante el encuentro de este martes frente al PSV Eindhoven en el Estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la quinta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, donde ha confirmado que el atacante será titular tras su buena actuación del pasado fin de semana.

"Yo creo que sí, que volverá a su potencial máximo. Es joven, pues a veces los jugadores cuando se acercan a los 30 o 33 años no consiguen mantener el nivel físico ideal o pierden un poco la motivación. Vini es joven, llegó aquí muy pronto y lo ha ganado todo, pero como siempre decía cuando lo querían matar, es muy buen chico y muy empático con todos, y eso para mí es una base fundamental", ha explicado en rueda de prensa.

El técnico portugués ha detallado los motivos del bache del extremo y ha insistido en que no le exige brillar en solitario. "Su crecimiento se interrumpió con el gol anulado y los cuatro partidos fuera tras la sanción contra el Villarreal, pero este fin de semana entró bien, mañana juega y todos esperamos su mejor versión. De mi parte no tiene presión; tiene presión de trabajar bien y ayudar al equipo en fase ofensiva y en la organización defensiva. Conmigo tranquilo, si lo da todo no necesita ser el hombre del partido", ha subrayado.

También ha respondido con contundencia a las palabras del centrocampista del Villarreal Santi Comesaña, quien insinuó que los árbitros favorecen tanto al FC Barcelona como al conjunto blanco. "Tiene amnesia porque contra el Real Madrid, con 2-0 y el partido acabado, hubo un gol anulado, Vinícius fuera y el Real Madrid jugó con diez durante veinte minutos más ocho de prórroga", ha recordado.

En este sentido, el entrenador madridista ha pedido que no se vincule a su club con las investigaciones arbitrales al eterno rival. "Le gusta hacer lo más fácil, que es meter a los dos en el mismo saco. Que lo haga, pero que no lo haga con Negreira, que nos deje fuera de ese saco. Si quiere decir tonterías o tener amnesia en estas cosas pequeñas, no es dramático", ha espetado.

Respecto al rival neerlandés, Mourinho ha advertido de que el PSV "vale más que los puntos que tiene" y que no viaja a la capital de España "a pensar que va a perder". "Es un rival que encaja muy pocos goles y tiene mucha experiencia con jugadores como Kostic o Perisic, gente con muchos años en competiciones europeas. No es un partido fácil para nada", ha analizado.

El preparador luso ha reconocido además la dureza de competir con solo dos días de descanso tras medirse al Celta en LaLiga, motivo por el que introducirá "un par de piernas frescas con energía nueva" para evitar una ronda intermedia. "Los doce puntos nos dan la tranquilidad de la clasificación, pero es una clasificación para un 'playoff' que no queremos jugar", ha recalcado.

En relación con el calendario y las recientes lesiones de futbolistas como el inglés Harry Kane o el francés Désiré Doué, Mourinho ha vinculado la carga de encuentros con los salarios. "Si queremos pasta, tenemos que trabajar mucho y correr riesgos, es la vida. Si algún jugador quiere hacer huelga porque jugamos muchos partidos, se le puede proponer si quiere ganar un 50% menos", ha apuntado tras admitir que "el 'plin plin' decide todo", aunque ha pedido al presidente de LaLiga, Javier Tebas, ayuda para "jugar solo de tres en tres días".

Asimismo, el técnico ha elogiado la capacidad de resistencia de su plantilla tras rescatar puntos en los minutos finales en seis partidos este curso, calificando de "buenos mentirosos" a los futbolistas que aseguran estar al cien por cien pese al cansancio acumulado. "En el último partido acabamos con Arda Güler y Jude Bellingham muertos y la gente continúa con muchísima unión y gran mentalidad. Estos puntos son de oro, con un crédito increíble para los mentirosos que muertos lo han dado todo", ha valorado.

Cuestionado por la irrupción de técnicos jóvenes en Europa frente a veteranos como él o Luis Enrique, Mourinho ha considerado que antes "para parecer tenías que ser" y ahora "hay muchos que parecen antes de ser", aunque ha admitido que las herramientas tecnológicas obligan a adaptarse. El portugués ha declinado pronunciarse sobre Nico Paz al no pertenecer a su plantilla, ha bromeado con que "Bernardo Silva será presidente del Benfica" y ha reiterado su respeto hacia el entrenador del PSV, Peter Bosz, cuyos equipos "siempre tienen una identidad muy clara".