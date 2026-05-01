Mourinho: "Nadie del Real Madrid me ha hablado, no hay nada"

Archivo - Álvaro Arbeloa, Real Madrid, y Jose Mourinho, Benfica - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Benfica, el portugués José Mourinho, cerró la puerta a los rumores que le colocaban de vuelta al Real Madrid para la próxima temporada y afirmó que nadie del club blanco "ha hablado" con él, por lo que no hay "nada", mientras prepara el final de la liga portuguesa.

"No, nadie del Real Madrid me ha hablado, te lo puedo asegurar. Llevo demasiados años en el fútbol y estamos acostumbrados a estas cosas, pero nada del Real Madrid", dijo este viernes en rueda de prensa antes de su partido de la jornada 32 de Liga.

'Mou' zanjó por el momento esa opción de que vuelva a Madrid, banquillo que ocupa Álvaro Arbeloa aunque sin ya casi opciones de salvar la temporada, con la Liga en manos del FC Barcelona. "Nada. No puedo decir nada más. Ya le dije a tu compañero que, con respecto al Real Madrid, nada, y con respecto al Benfica, ya conoces la situación. Me queda un año de contrato con el Benfica, y eso es todo", apuntó sobre su futuro.

El preparador luso afirmó que irán a por los tres partidos que quedan, con la obligación de no fallar al segundo puesto para estar en la Champions y con opción aún de ganar el campeonato. "Mi época de ceremonias ha terminado. Solo hago lo que tengo que hacer, incluyendo mi presentación en el Benfica, que en realidad no fue una ceremonia, fue una presentación muy rápida y luego me fui directo al trabajo, ni siquiera fui al Estádio da Luz", dijo.

"Ya no me interesan esas cosas, ya no me preocupo por ellas, me preocupo por dar lo mejor de mí, más por el club y los jugadores que por mí mismo. Ahora es el Famalicao, luego el Braga y después el Estoril, y luego seguiré trabajando un poco más y solo entonces llegarán las vacaciones", zanjó.