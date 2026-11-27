Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, en rueda de prensa. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, defendió que el superordenador de la IA "es una mierda", después de que le dé un 10,69% de opciones de ganar la Champions, al mismo tiempo que insistió en que el ego dentro del vestuario es "secundario".

"Dos días entre partidos es poco, tres días está bien, por lo que no vamos a tener ningún tipo de problema con recuperar a los jugadores. Me gusta mucho el trabajo de Quique en el Alavés, el año pasado hizo algo importante, este año también, con una identidad muy clara. Nos espera otro partido complicado. Tenemos el objetivo de ganar, en Champions ya hemos llegado a los 15 puntos. Hay que jugar y hay que intentar sacar los tres puntos", dijo el luso en la rueda de prensa previa al partido ante el conjunto 'babazorro'.

Al que se refirió cuando le preguntaron por sus opciones de levantar la Champions. "No, me hace ilusión ganar al Alavés. Me gusta mucho Quique, le tengo mucho aprecio, pero me gustaría ganar mañana", afirmó, porque "es muy pronto" para hablar de levantar la 'Orejona'. "Lo único que quiero es no jugar 'playoff'. Tenemos tantos partidos, la Supercopa, que en principio serán dos partidos también, más la Copa del Rey y lo que quede. Y esa es mi única satisfacción. Estamos cerca, yo creo que tres, cuatro puntos y no jugamos 'playoff'", vaticinó.

"La Champions es siempre una competición de detalles, mira el Bayern de Múnich, que pierde a Harry Kane. El detalle del Paris Saint-Germain, que pierde a Kvaratskhelia y Doué. El detalle de la acumulación de tarjetas que puedes llegar ahí a los partidos decisivos con gente que no juega. Hay gente que dice que somos candidatos. Después está ahí el superordenador de la IA, es una mierda, poco a poco...", defendió.

Además, el técnico de Setúbal abordó la situación de diferentes jugadores, como Dean Huijsen. "Defender bien también significa ayudar a ser mejor ofensivamente al equipo, cuando tienes seguridad atrás, una línea más alta, cuando puedes presionar mejor, cuando tus defensores ganan los duelos, es parte del trabajo defensivo, pero después tiene consecuencias", analizó.

"Dean cuando estaba conmigo en la Roma era un niño y todavía tenía un camino a recorrer, después pienso que Inglaterra y la Premier lo ha mejorado en muchas cosas. No ha sido una temporada muy buena para él, pero creo que también el hecho de conocerme lo ha ayudado a acelerar su crecimiento. Ya se ve a un jugador con mucha más madurez. Está creciendo mucho, también ha pasado bien la frustración de no haber ido al Mundial, lo ha interpretado de un modo positivo. Sin demasiados halagos, porque después a lo mejor le hace mal y mi modo de entrenador yo creo que lo ayuda, porque no soy demasiado simpático con él", agregó.

No quiso comparar a Jude Bellingham con Zinedine Zidane, por ser de distintas épocas. "No me gusta comparar jugadores de diferentes generaciones. Zidane ha sido uno de los mejores jugadores del mundo de su generación, Jude ya es uno de los mejores jugadores del mundo de su generación y comparar no me gusta", repitió.

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Y habló de los medios de comunicación y su tratamiento a Vinícius Júnior. "Semanas atrás tenía que marcharse, después era incompatible con Diomande, ahora ya no se tiene que marchar, ya es compatible con Diomande, ahora tienen que jugar siempre los dos. Después a lo mejor Arda tiene que quedarse en el banquillo después los amantes de Arda dirán que no juega. Cada día tomas miles de decisiones, algunas pasan desapercibidas, otras marcan la diferencia", comentó.

"Vinícius estaba machacado por vosotros, los aficionados, su estructura de base la han creado sus compañeros y ahí está para ayudarnos, es un chico que quiere mucho a sus compañeros, que quiere mucho al Real Madrid que quiere ayudar y que en este momento ya está en este nivel en el que nos ayuda", elogió.

Porque, para Mourinho, "no existe competencia" entre 'Vini' y Diomande. "Aquí estamos todos juntos, en el mismo lado. Queremos todos lo mismo, tenemos todos el mismo objetivo. Es una cosa que nos ha costado mucho, mucho, mucho construir, de las cosas más importantes de los últimos cinco meses, que este grupo funcione como un grupo y ahora que las cosas están a un nivel de estabilidad, parece que vuestra, no digo intención, pero casi tentación, es crear este tipo de situación. Si algún de ellos marca, es gol del Real Madrid", relató.

"Caritas siempre encuentras. Pero son ya cinco meses y hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de problema. El problema puede llegar, es normal que llegue, pero si llega, será absorbido por el propio vestuario. Si me llega, aquí estamos para ayudar. Pero no creo, veo el vestuario unido. Yo en este momento veo que todos ellos tienen un objetivo común. Obviamente que la gente quiere jugar, a nadie le gusta estar fuera o no tener minutos. Pero al final yo creo que el objetivo colectivo va a superar las caritas del egoísmo natural que cada jugador de fútbol tiene", dijo.

El luso aseguró que todos los jugadores están en "la misma escala". Si un día van al banquillo y no les gusta, ¿qué quieres que haga? No es que pueda ser nada, no es problema mío. El modo como el grupo está con objetivo colectivo por encima de objetivos individuales, yo creo que ellos son capaces de tener ese tipo de relación donde el objetivo individual y el ego serán siempre secundarios", auguró.

"No es el estatus, es el rendimiento. Hemos vivido lo de jugar sin Jude y viviremos lo de jugar sin Kylian. Faltan dos meses para el gran follón, pero puerta cerrada. No meto noticias de mercado porque yo no quiero a nadie, no quiero que nadie salga", avanzó.

Además, comunicó que Ferland Mendy mañana estará en el banquillo porque "puede jugar", mientras que Trent Alexander-Arnold "está enfermo", como un Rodrygo Goes que "está en un momento ya bastante bien de su recuperación". "A los enfermos los queremos apartados, los queremos lejos", bromeó. "Pero está trabajando mucho. Ha cambiado también el chip, porque al inicio me parecía un chico un poco adaptado a la lesión y en ese momento está trabajando fuerte para mejorar, pero está un poquito lejos", añadió sobre el brasileño.

"Hemos empezado algunos partidos muy bien, los hemos terminado en el primer tiempo, y hemos empezado partidos muy bien y después hemos entregado partidos y parece que estamos aquí ya juntos hace 2-3 años, pero son solo 5 meses, y nos falta esta consistencia de cada partido, empezar bien, terminar bien. Pero he preguntado a un par de jugadores el porqué, para intentar entender las cosas y ayudar, me han dado una respuesta muy graciosa: 'si empezamos bien, todos nos aburrimos, si empezamos mal, te creamos adrenalina, alegría, tienes que hacer alguna cosa, te estamos ayudando'", concluyó un Mourinho que dijo sobre las elecciones generales de este domingo que no tiene jugadores españoles, "solo tres o cuatro", por lo que no habrá problema con ninguna mesa electoral.