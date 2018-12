Mourinho: "El United es pasado, tiene un futuro sin mí y yo sin él"

Publicado 19/12/2018 17:44:12 CET

MANCHESTER (INGLATERRA), 19 Dic. (Reuters/EP) -

El portugués Jose Mourinho dejó claro que el Manchester United, del que fue destituido este martes, ya es "pasado" y que tanto el conjunto inglés como él mismo tienes "un futuro", dejando claro que no va a hablar sobre quien tiene la culpa.

"El Manchester United tiene un futuro sin mí y yo tengo un futuro sin el United", dijo Mourinho a Sky Sports. "¿Por qué debería estar compartiendo más cosas ahora, incluso con los hinchas, sobre cómo me siento? Se acabó, así es como siempre he sido", intentó zanjar.

El de Setúbal recordó que siempre se ha mostrado "crítico con los entrenadores que dejan los clubes y hablan sobre lo que pasó y quién tiene la culpa". "Yo no soy así", aseveró. "Me gustaría decir que es 'game over', espero que los medios respeten esta forma de ser que tengo", añadió.

"Hasta que decida volver al fútbol tengo mi derecho a vivir una vida normal y eso es lo que quiero hacer, el United es ya pasado", sentenció Mourinho.