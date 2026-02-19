Movistar Plus+ ofrecerá el Mundial 2026 al completo a través de DAZN

Archivo - Trofeo de la Copa del Mundo de fútbol masculino. - MOVISTAR PLUS - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Movistar Plus+ ofrecerá, al completo a través de DAZN, los 104 partidos en total del Mundial de fútbol masculino, que se celebra este verano en Estados Unidos, México y Canadá, además de contenido exclusivo como reportajes y entrevistas únicas acerca del torneo.

"Yamal, Mbappé, Messi, Pedri, Vinícius, Bellingham, De Bruyne, Kane, Griezmann, Rodri, Salah... Los mejores jugadores del planeta lucharán por ser campeones del mundo en Movistar Plus+ a través de DAZN", anunció Movistar Plus+.

Así, gracias a su acuerdo con la plataforma, Movistar Plus+ ofrecerá todos los partidos del Mundial a través de DAZN, es decir, 104 encuentros en total, en un torneo en el que participan 48 países, incluidos los partidos en abierto y todos los de la selección española. Además, Movistar Plus+ ofrecerá contenido exclusivo a sus clientes, como reportajes y entrevistas únicas acerca del Mundial.

Según un comunicado, los clientes de Movistar Plus+ con la oferta convergente miMovistar podrán disfrutar de "la propuesta futbolística más completa del mercado".