Muere Sepp Piontek, exseleccionador de Dinamarca, a los 85 años

Archivo - El seleccionador de Dinamarca en el Mundial de México 1986, Sepp Piontek, ante Alemania. - dpa - Archivo

COPENHAGUE (DINAMARCA), 19 Feb. (dpa/EP) -

El exseleccionador de Dinamarca Josef 'Sepp' Piontek falleció a los 85 años tras una breve enfermedad, según confirmó la Federación Danesa de Fútbol (DBU), que ve al exentrenador alemán como "uno de los seleccionadores nacionales más influyentes en la historia del fútbol danés".

Antes, la cadena de televisión danesa TV2 ya informó, citando a la familia, de la muerte del alemán, que fue defensa en el Werder Bremen en los inicios de la Bundesliga, ayudando al equipo a ganar la Liga en 1965. Tras poner fin a su carrera como futbolista por una lesión, Piontek entrenó al Bremen, al Fortuna Düsseldorf, a la selección nacional de Haití y al St. Pauli, antes de convertirse en seleccionador de Dinamarca en 1979.

"Es uno de los seleccionadores nacionales más influyentes en la historia del fútbol danés", destacó la Federación Danesa en un comunicado sobre un técnico que construyó a una Dinamarca competitiva de la mano de jugadores de la talla de Michael Laudrup, Preben Elkjær o Morten Olsen.

Fue uno de los grandes responsables de que Dinamarca participara por primera vez en el Mundial en México en 1986, llegando a los octavos de final tras una fase de grupos perfecta, pero la España de un Emilio Butragueño autor de cinco goles fue su verdugo por 1-5. Piontek se marchó en 1990 y ocupó otros puestos de entrenador, entre ellos los de Turquía y Groenlandia.