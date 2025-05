Müller estudia jugar en la MLS: "Tengo ideas, pero no hay nada concreto"

MÚNICH (ALEMANIA), 15 May. (dpa/EP) -

El atacante del Bayern de Múnich Thomas Müller está sopesando sus opciones para cuando abandone el club bávaro tras el Mundial de Clubes de este verano, y una de esas "ideas" es jugar en la Major League Soccer (MLS) estadounidense, pero "no hay nada concreto", por lo que todavía no ha tomado una decisión sobre su futuro.

Müller, de 35 años, disputará su último partido de la Bundesliga este sábado, cuando el ya campeón Bayern visite al Hoffenheim, y después será parte del equipo también en el nuevo Mundial de Clubes, del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos, antes de que su etapa en el equipo muniqués llegue a su fin tras 25 años.

"Todavía no lo sé. No hay nada concreto, pero por supuesto que tengo ideas. Mantendremos la emoción", señaló Müller sobre su futuro en declaraciones a Sky TV, pero el ganador del Mundial 2014 no descartaría fichar por un club de la MLS.

Así, avanzó que lo decidirá en "las próximas semanas". "Todavía tenemos por delante el Mundial de Clubes, que será una experiencia emocionante. Por supuesto, también mantengo los oídos abiertos en Estados Unidos", agregó.

"Nunca he sido de los que lo dicen 'esa es mi única idea ahora y eso es lo que vamos a hacer'. No existe este único deseo y sueño", afirmó, añadiendo que intentará averiguar qué es lo que le falta en su carrera para dar el siguiente paso.

Müller dejará el Bayern después de que el club no renovara su contrato. El pasado fin de semana, contra el Borussia Mönchengladbach, jugó su partido número 750 con el club y pudo despedirse oficialmente ante su afición. El delantero ha ganado más de 30 trofeos con el conjunto bávaro, incluyendo un récord de 13 títulos de Bundesliga, y los tripletes en 2013 y 2020.