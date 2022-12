El mundo del deporte reconoce y despide a Pelé como leyenda

Nadal, Gasol, Bolt, Hamilton o Márquez reaccionan a la muerte de 'O Rei'



MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La muerte de Pelé este jueves, a sus 82 años, desató un aluvión de reacciones más allá del fútbol e incluso más allá del deporte, con el reconocimiento de otras figuras mundiales en distintas disciplinas como Rafa Nadal, Pau Gasol, Marc Márquez o Usain Bolt.

'O Rei' falleció en Sao Paulo después de un mes ingresado en el hospital por culpa del avance del cáncer de colon contra el que luchaba desde hacía más de un año. Con la noticia de su muerte, los homenajes hacia el mito y la leyenda del fútbol se sucedieron, como seguirán en los próximos días.

Además de los grandes futbolistas del mundo como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé o Neymar, el recuerdo se extendió a otros deportes. Así, el tenista español Rafa Nadal dejó un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter. "Hoy se vuelve a ir un grande del deporte mundial. Un día triste para el mundo del fútbol, para el mundo del deporte. Su legado siempre quedará", escribió.

"No le vi jugar, no tuve esa suerte, pero siempre me enseñaron y me dijeron que fue el rey del fútbol", añadió un Nadal que se encuentra en Australia para disputar la United Cup.

Del mismo modo, el exjugador español de baloncesto Pau Gasol se refirió a la muerte de Pelé con un "descanse en paz", mientras que el jamaicano Bolt, rey de la velocidad y ocho veces campeón olímpico, definió al brasileño como "leyenda del deporte", en otro mensaje en Twitter con una foto suya con 'O Rei'.

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 Lewis Hamilton también se hizo eco de la noticia publicando el mensaje en las redes sociales del propio Pelé: "La inspiración y el amor marcaron el camino de 'O Rei' Pelé, quien hoy falleció en paz. Amor, amor y amor, para siempre".

Otro campeón y grande de su deporte como el piloto español de MotoGP Marc Márquez rindió tributo al tres veces campeón del mundo con un "Obrigado Pelé".