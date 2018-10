Nacho: "Quiero que siga Lopetegui, le veo dolido como todos"

Actualizado 24/10/2018 18:35:00 CET

El defensa central del Real Madrid Nacho Fernández expresó su apoyo al entrenador del conjunto blanco, Julen Lopetegui, el día después del triunfo (2-1) contra el Viktoria Plzen en la Liga de Campeones, y afirmó que tan "solo" piensa en ganar el Clásico contra el FC Barcelona del próximo domingo en el Camp Nou.

"Un Clásico es un partido especial, bonito y que todos desean jugar. Hemos pasado por partidos por partidos regulares y ayer recuperamos sensaciones con una victoria. Llegamos con muchas ganas", dijo en la presentación del 'smartwatch' Summit 2 de Montblanc en Madrid junto al Director General de Montblanc España, Francesc Carmona.

Acerca de la continuidad de Julen Lopetegui en el banquillo del club de Concha Espina, el central canterano recordó que es una decisión de la directiva. "No es mi decisión. Lo único que quiero, como jugador suyo, es ganar el domingo y quiero que siga Julen. La culpa es de todos porque somos un equipo", señaló.

En este sentido, la fórmula para salir de la crisis de resultados de las últimas semanas es el trabajo en los entrenamientos. "No podemos estar pendiente de lo que lees en la prensa. Tenemos que seguir trabajando", comentó.

"A Julen le veo dolido, como todos. Somos profesionales y en lo único que pensamos es en ganar. Hay que pasar estos momentos complicados y ahora que 'apretarse los machos' e intentar ganar el Clásico", recalcó Nacho.

Igualmente, el internacional se refirió a la derrota contra el Sevilla en el Pizjuán, en la que el Real Madrid 'llegó tarde' al partido, y el triunfo por la mínima ante el Viktoria, en el que 'pidió la hora'. "El fútbol son momentos de estado de forma. En Sevilla no empezamos bien en la primera parte y ayer se nos complicó, pero trabajamos para hacer buenos partidos y salir de esta inercia", aseguró.

Sobre el nuevo modelo de reloj inteligente de Montblanc, Nacho Fernández destacó su "comodidad" y "elegancia". "Nosotros no podemos ir con el reloj puesto en nuestro deporte por los golpes y contactos, pero me gusta salir a correr y estar informado de mi frecuencia cardiaca. Es como llevar un minimovil en la muñeca", apuntó. "¿Llegar tarde a los entrenos? No es fácil llegar tarde porque las multas son muy grandes", bromeó.