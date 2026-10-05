Navalcarnero-Betis, Manacor-Villarreal o Tavernes-Valencia, cruces de la primera eliminatoria de la Copa del Rey

Sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2026-27. - RFEF

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

CDA Navalcarnero-Real Betis, CD Manacor-Villarreal CF, CFUE Tavernes de la Valldigna-Valencia CF o el duelo que enfrentará al ganador del AE Prat-CF San Rafael ante el Athletic Club son algunos de los cruces más destacados de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, según deparó el sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

La primera eliminatoria, en la que participan 112 de los 116 de esta edición, -quedan exentos los cuatro equipos que juegan la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad, vigente campeón copero- estará compuesta por un total de 56 partidos, cuyos vencedores obtendrán una plaza en la segunda eliminatoria del campeonato del KO.

Estos emparejamientos, que se disputarán los días 27, 28 y 29 de octubre, se sortearon agrupando a los equipos por proximidad geográfica y buscando, hasta donde sea posible, que los clubes de inferior categoría se enfrenten a los de mayor categoría que hayan superado la eliminatoria anterior.

Atendiendo a estos criterios, el Real Betis, que disputa Champions esta temporada y ganador de tres Copas del Rey, se medirá al Navalcarnero, de Segunda RFEF, en el Mariano González. Mientras que el Manacor, de Tercera RFEF, también tendrá su fiesta 'europea' al recibir en el Estadio Na Capellera al Villarreal, también equipo de la actual Liga de Campeones.

Por su parte, el Valencia, con ocho Copas en su palmarés, deberá viajar a Tavernes, para medirse al conjunto de la Lliga Comunitat FFCV. Y el Athletic Club, entidad que presume de 24 títulos coperos, deberá visitar al vencedor del cruce de la fase previa que enfrenta al AE Prat y el CF San Rafael, cuyo partido de vuelta se aplazó por cuestiones meteorológicas, aunque los catalanes vencieron 1-5 en la ida.

El equipo de Primera División que tampoco conoce todavía su rival es el Sevilla FC. Los de Luis García Plaza, con cinco trofeos coperos, se cruzarán con el ganador del Güímar-Sporting Hortaleza, que quedó suspendido este domingo porque no se dieron las condiciones de seguridad para disputar el encuentro, después de que en los prolegómenos el autobús del equipo madrileño fuera apedreado por individuos con el rostro cubierto. Los altercados continuaron a la llegada al recinto, donde incluso un jugador visitante fue alcanzado por una botella.

Además, este sorteo dejó el regreso 18 años después del derbi entre el Xerez CD y el Cádiz CF. Por primera vez desde 2008, ambos equipos se verán las caras en el Chapín con un billete para la segunda eliminatoria en juego.

"En los últimos años se está viviendo este torneo como una verdadera fiesta, como una fiesta en la cual todos somos iguales, partimos desde el fútbol regional hasta llegar a la Primera División", dijo el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, antes del sorteo.

El dirigente agradeció "la implicación por parte de todos los clubes que participan en la Copa", así como de "las entidades que ayudan a que las instalaciones estén acordes para jugar esta maravillosa competición". "Y también agradecer mucho a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que nos ayudan para que toda la competición pueda desarrollarse en un margen de seguridad y de muchísima confianza para los espectadores", agregó.

"Estarán todas las comunidades de España representadas y desearles a todos muchísima suerte, pero sobre todo que lo vivan con pasión, con mucha ilusión, pero también con respeto", zanjó el presidente de la RFEF.

--CRUCES DE LA PRIMERA ELIMINATORIA DE LA COPA DEL REY:

Ribadesella CF - Real Racing Club

Auriense CF - RC Deportivo

Salamanca CF UDS - RC Celta

CD Covadonga - Real Valladolid

CD Guijuelo - Real Sporting de Gijón

CD Laredo - Burgos CF

CD Numancia de Soria - Real Oviedo

UD Llarena - SD Ponferradina

Arosa SC - Pontevedra CF

Atlético Tordesillas - CD Mirandés

Gimnástica Segoviana CF - CYD Leonesa

Coruxo CF - Zamora CF

Real Ávila CF - Unionistas Salamanca CF

RS Gimnástica Torrelavega - UD Ourense

Atlético Calatayud - CA Osasuna

CD Anaitasuna - Deportivo Alavés

AE Prat/CF San Rafael - Athletic Club

Sestao River - RCD Espanyol

CD Varea - FC Andorra

CD Cuarte - Girona FC

CD Pamplona - SD Eibar

Utebo FC - CE Sabadell FC

Peña Sport FC - SD Huesca

CD Tudelano - Real Zaragoza

CE Manresa - UE Sant Andreu

CF Calamocha - CE Europa

Reus FC Reddis - Barakaldo FC

SD Amorebieta - UD Logroñés

Club Portugalete - Real Unión Club

CFUE Tavernes de la Valldigna - Valencia CF

UD Pinatar - Elche CF

Sporting de Alcázar CF - Málaga CF

CD Tarancón - Levante UD

CD Manacor - Villarreal CF

UD Castellonense - UD Almería

CD Alcoyano - RCD Mallorca

UD Conquense - CD Castellón

UD Poblense - AD Ceuta CF

CS Puertollano - Albacete Balompié

CD Cieza - Granada CF

CD Atlético Baleares - CD Eldense

CD Minera - FC Cartagena

CP Mijas Las Lagunas - Real Jaén CF

Antequera CF - Águilas FC

UB Lebrijana - Getafe CF

Atlético Unión Güímar/AD Sporting de Hortaleza - Sevilla FC

RC Recreativo de Huelva - Rayo Vallecano

CDA Navalcarnero - Real Betis Balompié

CF Trival Valderas Alcorcón - CD Leganés

RSD Alcalá - UD Las Palmas

CD Badajoz - CD Tenerife

Xerez CD - Cádiz CF

CD Atlético Paso - Córdoba CF

UD San Sebastián de los Reyes - CD Coria

CD Don Benito - CD Extremadura

CD Ciudad de Lucena - CD Rayo Majadahonda