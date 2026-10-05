Navalcarnero-Betis, Manacor-Villarreal o Tavernes-Valencia, cruces de la primera eliminatoria de la Copa del Rey

Sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2026-27. - RFEF
MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
CDA Navalcarnero-Real Betis, CD Manacor-Villarreal CF, CFUE Tavernes de la Valldigna-Valencia CF o el duelo que enfrentará al ganador del AE Prat-CF San Rafael ante el Athletic Club son algunos de los cruces más destacados de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, según deparó el sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
La primera eliminatoria, en la que participan 112 de los 116 de esta edición, -quedan exentos los cuatro equipos que juegan la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad, vigente campeón copero- estará compuesta por un total de 56 partidos, cuyos vencedores obtendrán una plaza en la segunda eliminatoria del campeonato del KO.
Estos emparejamientos, que se disputarán los días 27, 28 y 29 de octubre, se sortearon agrupando a los equipos por proximidad geográfica y buscando, hasta donde sea posible, que los clubes de inferior categoría se enfrenten a los de mayor categoría que hayan superado la eliminatoria anterior.
Atendiendo a estos criterios, el Real Betis, que disputa Champions esta temporada y ganador de tres Copas del Rey, se medirá al Navalcarnero, de Segunda RFEF, en el Mariano González. Mientras que el Manacor, de Tercera RFEF, también tendrá su fiesta 'europea' al recibir en el Estadio Na Capellera al Villarreal, también equipo de la actual Liga de Campeones.
Por su parte, el Valencia, con ocho Copas en su palmarés, deberá viajar a Tavernes, para medirse al conjunto de la Lliga Comunitat FFCV. Y el Athletic Club, entidad que presume de 24 títulos coperos, deberá visitar al vencedor del cruce de la fase previa que enfrenta al AE Prat y el CF San Rafael, cuyo partido de vuelta se aplazó por cuestiones meteorológicas, aunque los catalanes vencieron 1-5 en la ida.
El equipo de Primera División que tampoco conoce todavía su rival es el Sevilla FC. Los de Luis García Plaza, con cinco trofeos coperos, se cruzarán con el ganador del Güímar-Sporting Hortaleza, que quedó suspendido este domingo porque no se dieron las condiciones de seguridad para disputar el encuentro, después de que en los prolegómenos el autobús del equipo madrileño fuera apedreado por individuos con el rostro cubierto. Los altercados continuaron a la llegada al recinto, donde incluso un jugador visitante fue alcanzado por una botella.
Además, este sorteo dejó el regreso 18 años después del derbi entre el Xerez CD y el Cádiz CF. Por primera vez desde 2008, ambos equipos se verán las caras en el Chapín con un billete para la segunda eliminatoria en juego.
"En los últimos años se está viviendo este torneo como una verdadera fiesta, como una fiesta en la cual todos somos iguales, partimos desde el fútbol regional hasta llegar a la Primera División", dijo el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, antes del sorteo.
El dirigente agradeció "la implicación por parte de todos los clubes que participan en la Copa", así como de "las entidades que ayudan a que las instalaciones estén acordes para jugar esta maravillosa competición". "Y también agradecer mucho a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que nos ayudan para que toda la competición pueda desarrollarse en un margen de seguridad y de muchísima confianza para los espectadores", agregó.
"Estarán todas las comunidades de España representadas y desearles a todos muchísima suerte, pero sobre todo que lo vivan con pasión, con mucha ilusión, pero también con respeto", zanjó el presidente de la RFEF.
--CRUCES DE LA PRIMERA ELIMINATORIA DE LA COPA DEL REY:
Ribadesella CF - Real Racing Club
Auriense CF - RC Deportivo
Salamanca CF UDS - RC Celta
CD Covadonga - Real Valladolid
CD Guijuelo - Real Sporting de Gijón
CD Laredo - Burgos CF
CD Numancia de Soria - Real Oviedo
UD Llarena - SD Ponferradina
Arosa SC - Pontevedra CF
Atlético Tordesillas - CD Mirandés
Gimnástica Segoviana CF - CYD Leonesa
Coruxo CF - Zamora CF
Real Ávila CF - Unionistas Salamanca CF
RS Gimnástica Torrelavega - UD Ourense
Atlético Calatayud - CA Osasuna
CD Anaitasuna - Deportivo Alavés
AE Prat/CF San Rafael - Athletic Club
Sestao River - RCD Espanyol
CD Varea - FC Andorra
CD Cuarte - Girona FC
CD Pamplona - SD Eibar
Utebo FC - CE Sabadell FC
Peña Sport FC - SD Huesca
CD Tudelano - Real Zaragoza
CE Manresa - UE Sant Andreu
CF Calamocha - CE Europa
Reus FC Reddis - Barakaldo FC
SD Amorebieta - UD Logroñés
Club Portugalete - Real Unión Club
CFUE Tavernes de la Valldigna - Valencia CF
UD Pinatar - Elche CF
Sporting de Alcázar CF - Málaga CF
CD Tarancón - Levante UD
CD Manacor - Villarreal CF
UD Castellonense - UD Almería
CD Alcoyano - RCD Mallorca
UD Conquense - CD Castellón
UD Poblense - AD Ceuta CF
CS Puertollano - Albacete Balompié
CD Cieza - Granada CF
CD Atlético Baleares - CD Eldense
CD Minera - FC Cartagena
CP Mijas Las Lagunas - Real Jaén CF
Antequera CF - Águilas FC
UB Lebrijana - Getafe CF
Atlético Unión Güímar/AD Sporting de Hortaleza - Sevilla FC
RC Recreativo de Huelva - Rayo Vallecano
CDA Navalcarnero - Real Betis Balompié
CF Trival Valderas Alcorcón - CD Leganés
RSD Alcalá - UD Las Palmas
CD Badajoz - CD Tenerife
Xerez CD - Cádiz CF
CD Atlético Paso - Córdoba CF
UD San Sebastián de los Reyes - CD Coria
CD Don Benito - CD Extremadura
CD Ciudad de Lucena - CD Rayo Majadahonda