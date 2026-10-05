Navalcarnero-Betis, Manacor-Villarreal o Tavernes-Valencia, cruces de la primera eliminatoria de la Copa del Rey

Sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2026-27.
Sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2026-27. - RFEF
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 5 octubre 2026 14:32
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   MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

   CDA Navalcarnero-Real Betis, CD Manacor-Villarreal CF, CFUE Tavernes de la Valldigna-Valencia CF o el duelo que enfrentará al ganador del AE Prat-CF San Rafael ante el Athletic Club son algunos de los cruces más destacados de la primera eliminatoria de la Copa del Rey, según deparó el sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

   La primera eliminatoria, en la que participan 112 de los 116 de esta edición, -quedan exentos los cuatro equipos que juegan la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad, vigente campeón copero- estará compuesta por un total de 56 partidos, cuyos vencedores obtendrán una plaza en la segunda eliminatoria del campeonato del KO.

   Estos emparejamientos, que se disputarán los días 27, 28 y 29 de octubre, se sortearon agrupando a los equipos por proximidad geográfica y buscando, hasta donde sea posible, que los clubes de inferior categoría se enfrenten a los de mayor categoría que hayan superado la eliminatoria anterior.

   Atendiendo a estos criterios, el Real Betis, que disputa Champions esta temporada y ganador de tres Copas del Rey, se medirá al Navalcarnero, de Segunda RFEF, en el Mariano González. Mientras que el Manacor, de Tercera RFEF, también tendrá su fiesta 'europea' al recibir en el Estadio Na Capellera al Villarreal, también equipo de la actual Liga de Campeones.

    Por su parte, el Valencia, con ocho Copas en su palmarés, deberá viajar a Tavernes, para medirse al conjunto de la Lliga Comunitat FFCV. Y el Athletic Club, entidad que presume de 24 títulos coperos, deberá visitar al vencedor del cruce de la fase previa que enfrenta al AE Prat y el CF San Rafael, cuyo partido de vuelta se aplazó por cuestiones meteorológicas, aunque los catalanes vencieron 1-5 en la ida.

   El equipo de Primera División que tampoco conoce todavía su rival es el Sevilla FC. Los de Luis García Plaza, con cinco trofeos coperos, se cruzarán con el ganador del Güímar-Sporting Hortaleza, que quedó suspendido este domingo porque no se dieron las condiciones de seguridad para disputar el encuentro, después de que en los prolegómenos el autobús del equipo madrileño fuera apedreado por individuos con el rostro cubierto. Los altercados continuaron a la llegada al recinto, donde incluso un jugador visitante fue alcanzado por una botella.

   Además, este sorteo dejó el regreso 18 años después del derbi entre el Xerez CD y el Cádiz CF. Por primera vez desde 2008, ambos equipos se verán las caras en el Chapín con un billete para la segunda eliminatoria en juego.

   "En los últimos años se está viviendo este torneo como una verdadera fiesta, como una fiesta en la cual todos somos iguales, partimos desde el fútbol regional hasta llegar a la Primera División", dijo el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, antes del sorteo.

   El dirigente agradeció "la implicación por parte de todos los clubes que participan en la Copa", así como de "las entidades que ayudan a que las instalaciones estén acordes para jugar esta maravillosa competición". "Y también agradecer mucho a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que nos ayudan para que toda la competición pueda desarrollarse en un margen de seguridad y de muchísima confianza para los espectadores", agregó.

   "Estarán todas las comunidades de España representadas y desearles a todos muchísima suerte, pero sobre todo que lo vivan con pasión, con mucha ilusión, pero también con respeto", zanjó el presidente de la RFEF.

--CRUCES DE LA PRIMERA ELIMINATORIA DE LA COPA DEL REY:

   Ribadesella CF - Real Racing Club

   Auriense CF - RC Deportivo

   Salamanca CF UDS - RC Celta

   CD Covadonga - Real Valladolid

   CD Guijuelo - Real Sporting de Gijón

   CD Laredo - Burgos CF

   CD Numancia de Soria - Real Oviedo

   UD Llarena - SD Ponferradina

   Arosa SC - Pontevedra CF

   Atlético Tordesillas - CD Mirandés

   Gimnástica Segoviana CF - CYD Leonesa

   Coruxo CF - Zamora CF

   Real Ávila CF - Unionistas Salamanca CF

   RS Gimnástica Torrelavega - UD Ourense

   Atlético Calatayud - CA Osasuna

   CD Anaitasuna - Deportivo Alavés

   AE Prat/CF San Rafael - Athletic Club

   Sestao River - RCD Espanyol

   CD Varea - FC Andorra

   CD Cuarte - Girona FC

   CD Pamplona - SD Eibar

   Utebo FC - CE Sabadell FC

   Peña Sport FC - SD Huesca

   CD Tudelano - Real Zaragoza

   CE Manresa - UE Sant Andreu

   CF Calamocha - CE Europa

   Reus FC Reddis - Barakaldo FC

   SD Amorebieta - UD Logroñés

   Club Portugalete - Real Unión Club

   CFUE Tavernes de la Valldigna - Valencia CF

   UD Pinatar - Elche CF

   Sporting de Alcázar CF - Málaga CF

   CD Tarancón - Levante UD

   CD Manacor - Villarreal CF

   UD Castellonense - UD Almería

   CD Alcoyano - RCD Mallorca

   UD Conquense - CD Castellón

   UD Poblense - AD Ceuta CF

   CS Puertollano - Albacete Balompié

   CD Cieza - Granada CF

   CD Atlético Baleares - CD Eldense

   CD Minera - FC Cartagena

   CP Mijas Las Lagunas - Real Jaén CF

   Antequera CF - Águilas FC

   UB Lebrijana - Getafe CF

   Atlético Unión Güímar/AD Sporting de Hortaleza - Sevilla FC

   RC Recreativo de Huelva - Rayo Vallecano

   CDA Navalcarnero - Real Betis Balompié

   CF Trival Valderas Alcorcón - CD Leganés

   RSD Alcalá - UD Las Palmas

   CD Badajoz - CD Tenerife

   Xerez CD - Cádiz CF

   CD Atlético Paso - Córdoba CF

   UD San Sebastián de los Reyes - CD Coria

   CD Don Benito - CD Extremadura

   CD Ciudad de Lucena - CD Rayo Majadahonda

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