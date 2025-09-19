La neerlandesa Lotte Keukelaar refuerza la delantera del Real Madrid femenino

Archivo - Lotte Keukelaar con el AFC Ajax - Jan Mulder / Orange Pictures / D / AFP7 / Europa P

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delantera neerlandesa Lotte Keukelaar jugará las próximas cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, en el Real Madrid, ha confirmado el club blanco, que ha llegado a un acuerdo con el AFC Ajax para el traspaso de la jugadora.

Keukelaar, de 19 años y que tenía contrato con el club de Ámsterdam hasta el 30 de junio de 2027, recala en el club blanco "por una cifra récord en el fútbol femenino neerlandés", según explica el director deportivo de su anterior club, Alex Kroes, aunque no han trascendido detalles del fichaje. Todo en el último día del mercado de fichajes de la Liga F.

Tras pasar por la cantera del club holandés, en 2023 pasó a formar parte del primer equipo, con el que disputó 55 partidos y ganó la Copa de Países Bajos en 2024. Además, ya ha sido convocada por la selección absoluta de Países Bajos tras pasar por todas las categorías inferiores.

Alex Kroes justificó su marcha a Madrid asegurando que se trata de "una oportunidad magnífica tanto para Lotte como para el club". "Lotte se ha desarrollado de manera excelente en los últimos años y este traspaso de primer nivel al Real Madrid es la recompensa a su duro trabajo. El camino que ha recorrido es una inspiración para nuestros talentos actuales", indicó.

"Que ahora se marche por una cifra récord en el fútbol femenino neerlandés a una liga de élite dice mucho, por un lado, de las cualidades que posee y, por otro, del crecimiento que están experimentando las jugadoras del Ajax", finalizó.