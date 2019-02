Nehuén Pérez: "Me sorprendió mucho lo unidos que están en el vestuario del Atlético"

Publicado 27/02/2019 14:51:46 CET

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El argentino Nehuén Pérez ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador del Atlético de Madrid procedente del Argentinos Juniors y ha confesado que el papel de Diego Pablo Simeone fue "muy importante" para su llegada porque ha confiado "mucho" en él, además de confesar que lo que más le sorprendió fue "lo unido" que está el vestuario rojiblanco.

"Me puso contento la forma en que me recibieron, como uno más (ya que lleva varias semanas entrenando con el equipo) y con los brazos abiertos. Me sorprendió mucho que están muy unidos en el vestuario, eso me pone feliz y me hace trabajar con más confianza", señaló Nehuén Pérez este miércoles en su presentación en el Wanda Metropolitano.

El futbolista estuvo en contacto permanente con Diego Pablo Simeone, antes de su fichaje, en julio de 2018, y durante su estancia en su equipo de origen Argentinos Juniors. "El 'Cholo' fue muy importante, ha confiado mucho en mí, como Andrea Berta (director deportivo), me daba mucha confianza. He estado en contacto con él y en cada entrenamiento me pide mucha intensidad, que sea muy aguerrido", reconoció el central, cedido en Argentina hasta ahora.

El joven defensa argentino espera "sacar lo mejor" de sí mismo para que Simeone le "tenga en cuenta". "Tengo que aprender rápido, en los próximos meses tengo el Mundial Sub-20 con la selección, pero quiero dejar una huella a lo largo en el 'Atleti'", expresó contundente y con confianza.

"Me sirve mucho estar al lado de Godín, soy joven y tengo mucho que aprender. Estoy para aprender y darlo todo. Tengo que aprender también de Savic, son de los mejores del mundo", apuntó respecto a la competencia que tendrá en el centro de la zaga, insistiendo en que llega para "crecer como jugador y aprender".

"Ramos es muy buen jugador, igual que Otamendi, pero ahora me fijo en Godín y Giménez", confirmó Nehuén Pérez, que hace un tiempo dijo que el central del Real Madrid era uno de los mejores futbolistas en su posición.

Para terminar, confirmó que no hay ningún futbolista que le haya sorprendido más que otro dentro de la plantilla. "Los más mayores me dijeron que trabaje con confianza, si me va bien a mi, le irá bien al club", concluyó.

Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, resaltó el liderazgo del capitán de la selección argentina Sub-20 en el reciente Sudamericano. "Es un jugador por el que apostamos y confiamos plenamente. En cada entrenamiento te van a exigir mucho, como al que más. Es una oportunidad única de aprender de algunos de los mejores jugadores en su puesto.

"El 'Atleti' multiplica los refuerzos para descubrir futbolistas por todo el mundo, nuestro equipo de ojeadores pone los cinco sentidos para buscar futbolistas. Nehuén cumple con todas nuestras expectativas", finalizó Cerezo, que estuvo acompañado en el acto por el director deportivo rojiblanco, Andrea Berta, y los veteranos Roberto Solozábal, presidente de la asociación de leyendas del club como Iselín Santos Ovejero y Marcelino Pérez.