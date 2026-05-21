Neuer vuelve a la selección alemana para disputar el Mundial

Archivo - El portero alemán Manuel Neuer, en un partido con su selección en la EURO 2024. - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El portero del Bayern de Múnich Manuel Neuer, de 40 años, ha sido convocado para la selección alemana que disputará el Mundial, del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, después de anunciara su retiro del combinado nacional tras la Eurocopa de 2024.

El veterano guardameta germano es uno de los tres porteros elegidos por el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, para ir al Mundial de este verano. Neuer anunció tras la Eurocopa disputada en Alemania en 2024 que dejaba el combinado germano, pero ahora regresa a 'Die Mannschaft'.

El portero del Bayern compartirá concentración con los otros guardametas Oliver Baumann y Alexander Nübel, y no estará Marc André Ter Stegen, lesionado gran parte de la temporada con el FC Barcelona y el Girona FC. Además, estará el central del Real Madrid Antonio Rüdiger, único representante de LaLiga EA Sports.

--CONVOCATORIA DE ALEMANIA PARA EL MUNDIAL:

PORTEROS: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern) y Alexander Nübel (Stuttgart).

DEFENSAS: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht), David Raum (Dortmund), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Jonathan Tah (Bayern) y Malick Thiaw (Newcastle).

CENTROCAMPISTAS: Joshua Kimmich (Bayern), Felix Nmecha (Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern), Pascal Gross (Brighton), Angelo Stiller (Stuttgart), Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern) y Florian Wirtz (Liverpool).

DELANTEROS: Maximilian Beier (Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern), Leroy Sané (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart) y Nick Woltemade (Newcastle).