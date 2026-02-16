Nico González, baja en el Atlético de Madrid por una lesión muscular en el muslo

El argentino Nico González (Atlético de Madrid), ante el Rayo Vallecano en el partido de LaLiga EA Sports 2025-26 disputado en Butarque. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El futbolista argentino del Atlético de Madrid Nico González podría estar unas dos semanas de baja por una nueva lesión muscular en el muslo, por lo que se perderá el 'playoff' de la Champions 2025-26 ante el Club Brujas.

"Nico González sufre una lesión muscular en el muslo, diagnosticada por los servicios médicos del club tras las pruebas efectuadas al argentino, quien este domingo acabó con molestias el encuentro disputado en el Ontime Butarque ante el Rayo Vallecano", informó el club rojiblanco, después de que el jugador argentino se haya sometido a pruebas este lunes.

El centrocampista rojiblanco realizará ahora "sesiones de fisioterapia y trabajo de readaptación en el gimnasio", y podría estar unas dos semanas de baja. Por tanto, se pierde el cruce de los 'playoffs' de la Liga de Campeones ante el Club Brujas.

Nico González ya sufrió a finales del año pasado que le alejó de los terrenos de juego durante un mes, hasta mediados de enero. Sin embargo, esta nueva lesión no es en la misma pierna que la sufrida ante el Girona FC, aunque es el segundo problema muscular en menos de dos meses.