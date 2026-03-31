Nico Williams y Red Bull buscan al próximo 'Rey del Barrio'

El internacional español del Athletic Club Nico Williams se convierte en embajador de 'Red Bull Rey del Barrio'. - RED BULL

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El extremo del Athletic Club Nico Williams será el embajador de 'Red Bull Rey del Barrio', el nuevo torneo de fútbol que vuelve a las raíces de la calle con partidos 4vs4 y sin porteros, que se disputará en barrios de Madrid, Barcelona y Bilbao a lo largo del mes de mayo.

"El fútbol, antes de jugarse en grandes estadios, fue una religión de barrio. Se jugaba en el asfalto, entre bloques de viviendas y bajo las luces de las farolas y una ley no escrita: el que gana, se queda. 'Red Bull Rey del Barrio' recupera esa esencia; el primer gran evento con el que la marca aterriza en el universo futbolístico español para dar alas al talento que late en cada esquina", anunció la marca de bebida energética a través de un comunicado.

De este modo, Red Bull y Nico Williams se unen para rendir homenaje a las tradiciones de los barrios donde comienzan la mayoría de los sueños futbolísticos. El campeón de Europa con la selección española no olvida dónde se forjó su regate, en las canchas de Buztintxuri. "Ahí es donde la pasión empieza, donde el fútbol es puro y sin filtros. Con Red 'Bull Rey del Barrio' queremos que esa cultura vuelva a ser la protagonista", afirmó el menor de los Williams.

Con este torneo, Red Bull apuesta por un formato de juego rápido y fluido con formato 'Rey de la Pista'; con equipos 4vs4, sin porteros y premiando la habilidad técnica y la puntería, en partidos de 5 minutos donde el equipo que marca se mantiene en pista y avanza en el torneo. Un juego que fluye y un árbitro reactivo, que interviene solo cuando es estrictamente necesario, permitiendo que la intensidad de la calle sea la protagonista.

La competición recorrerá tres ciudades en la búsqueda del trono comenzando en Madrid el 8 y 9 de mayo para desplazarse posteriormente a Barcelona, el 15 y 16 de mayo. El desenlace tendrá lugar en Errekalde, en Bilbao, el 28 y 29 de mayo acogiendo la tercera y última clasificatoria del circuito, que será el escenario inmediato de la Gran Final Nacional. Allí, los ocho mejores equipos seleccionados se batirán por el honor de ser los primeros campeones de 'Red Bull Rey del Barrio' desde el lugar que vio crecer al extremo internacional.