Nico Williams, Unai Simón y Aymeric Laporte se incorporan a la pretemporada del Athletic Club

El jugador del Athletic Club Nico Williams con la Copa del Mundo.
El jugador del Athletic Club Nico Williams con la Copa del Mundo. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press
Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 10 agosto 2026 10:25
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   MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Los campeones del mundo con la selección española en el Mundial 2026 Nico Williams, Unai Simón y Aymeric Laporte se han incorporado este lunes a la pretemporada del Athletic Club para ponerse a las órdenes del entrenador alemán Edin Terzic, y comenzarán su puesta a punto para el arranque de la temporada.

   Edin Terzic ya tiene a sus órdenes en Lezama a los tres campeones del mundo del Athletic Club. Tanto Nico Williams como Unai Simón y Aymeric Laporte han regresado a los entrenamientos rojiblancos después de disfrutar de sus vacaciones tras ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con España el pasado 19 de julio.

   Así, el técnico alemán tiene por primera vez desde que se convirtiera en entrenador del Athletic a todos los jugadores a su disposición. Todo a falta de 12 días para que los leones debuten de manera oficial en la temporada 2026-27 frente al Sevilla en San Mamés. Antes, disputarán un partido amistoso ante la Atalanta (14 de agosto), en el que los tres internacionales con España podrían contar con minutos.

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