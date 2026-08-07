Nicolás Valentini ficha por el Alavés para tres temporadas

Archivo - El central argentino Nicolás Valentini durante el encuentro Hellas Verona vs AS Roma de la liga Serie A italiana.- Europa Press/Contacto/Paola Garbuio - Archivo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista argentino Nicolás Valentini, de 25 años, se ha convertido en nuevo zaguero del Deportivo Alavés para las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, tras el acuerdo alcanzado entre la entidad vitoriana y su club de procedencia, la ACF Fiorentina.

Según indicó este viernes el Alavés en una nota de prensa, Valentini reforzará la defensa del equipo dirigido por Quique Sánchez Flores con "su fortaleza en los duelos, su contundencia defensiva, su capacidad en el juego aéreo y su personalidad sobre el terreno de juego".

Central zurdo, se formó en las categorías inferiores de Boca Juniors y luego con el primer equipo conquistó la Supercopa Argentina en 2023, además de alcanzar la final de la Copa Libertadores ese mismo año. En 2025, llegó al fútbol europeo firmando con la Fiorentina, desde donde salió cedido al Hellas Verona "para competir en la Serie A y seguir acumulando experiencia en una liga exigente", acorde al comunicado.

Por último, ese texto describió a Valentini como un "refuerzo de presente y futuro para la zaga albiazul". Él ya se encuentra en Vitoria y este sábado "se incorporará a la pretemporada del cuadro babazorro y se pondrá a las órdenes de Quique Sánchez Flores para preparar el estreno" en LaLiga EA Sports, según concluyó la nota.