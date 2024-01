Del Nido Carrasco: "Real Madrid y Athletic son poco solidarios con LaLiga"

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, señaló este lunes que la postura de Real Madrid y Athletic Club con LaLiga y sus clubes, respecto al proyecto de LaLiga Impulso con el fondo de inversión CVC, es "poco solidaria", por lo que pidió que "no boicotearan" las diferentes iniciativas de la patronal y sus miembros.

"Para el Sevilla, las posturas del Real Madrid y el Athletic son poco solidarias con LaLiga y los clubes. El proyecto de CVC ha sido validado por 39 clubes, para crecer de manera conjunta e individual", manifestó el dirigente sevillista en una intervención de manera telemática durante un evento en la sede de LaLiga en Madrid cuando se cumplen dos años del lanzamiento de LaLiga Impulso.

Así se pronunció Del Nido, aplaudiendo la posición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que se habría retirado de la demanda que lideraban Real Madrid y Athletic contra esta operación financiera, la cual ya abandonó el FC Barcelona. "No sé lo que harán, pero me gustaría que crecieran con LaLiga, y que no boicotearan los proyectos", deseó el mandatario sevillista.

Por su parte, el CEO del RCD Mallorca, Alfonso Díaz, apoyó las palabras de Del Nido e insistió en que "todos" los clubes de LaLiga quieren "ir en una dirección". "Respetamos a Real Madrid y Athletic, pero no ayuda. Que la Federación haya retirado esa demanda abre el camino para que se normalice esta situación", explicó.