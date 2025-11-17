Nigeria acusa a la RD Congo de hacerle "vudú" en los penaltis que la dejaron sin Mundial

Archivo - Eric Chelle durante un partido con la selección de Nigeria - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

BERLÍN 17 Nov. (dpa/EP) -

El seleccionador masculino de fútbol de Nigeria, Éric Chelle, acusa a la selección de la República Democrática del Congo de hacer "vudú" durante la tanda de penaltis que acabó con las opciones de las 'Súper Águilas' de clasificarse para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

"Durante toda la tanda de penaltis el tipo de Congo hizo algo de vudú. Todas las veces, todas las veces. Por eso estaba un poco nervioso después con él", declaró Chelle a la prensa, explicando por qué se encendieron los ánimos entre él y el personal de la selección rival.

Cuando se le preguntó qué había visto, Chelle hizo un gesto con el brazo derecho, pero no pudo confirmar los detalles de su afirmación. "Algo así (agitando el brazo). No sé si es agua o algo así", se limitó a decir.

La República Democrática del Congo se aseguró un puesto en la repesca entre confederaciones para la Copa del Mundo de 2026 tras imponerse a Nigeria por 4-3 en la tanda de penales después de empatar (1-1) el domingo.