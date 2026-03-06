'Nosaltres' proyecta ingresos de 1.650 millones y beneficios de 300 millones para "blindar" el Barça

Archivo - El candidato a la presidencia del FC Barcelona Victor Font junto al miembro de 'Nosaltres' Jaume Guardiola - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha presentado este viernes un plan económico estratégico que prevé alcanzar una facturación de 1.650 millones de euros en el último año de su mandato, la temporada 30-31, con el objetivo de generar beneficios anuales superiores a los 300 millones que permitan capitalizar el club, devolver la deuda acumulada y asegurar que la entidad siga perteneciendo a sus socios sin necesidad de recurrir a más "palancas" o venta de patrimonio.

"La voluntad es pasar de los niveles actuales a facturar 1.650 millones de euros de ingresos al último año de mandato. Pero si estos ingresos no van acompañados de una gestión adecuada de la administración, con el gasto nos pasará lo que nos ha pasado desde que se marchó Neymar: que los gastos se disparan igual y no generamos beneficios", ha asegurado en rueda de prensa.

"Nuestro plan pasa por incrementar los ingresos de forma considerable y hacer una gestión adecuada del gasto que nos permitirá tener más de 300 millones de beneficio. Esto el Barça no lo ha hecho nunca, pero tiene el potencial de hacerlo si tenemos a los mejores en cada una de las áreas", ha detallado Font durante su intervención.

El líder de 'Nosaltres' ha advertido de que los 1.500 millones de euros aprobados por la Asamblea para el Espai Barça "no llegarán ni para el estadio" y que el club corre el riesgo de no poder financiar el nuevo Palau Blaugrana si no vuelve a la senda de los beneficios reales. "Es importantísimo que podamos devolver la deuda para blindar el modelo de propiedad. Si no generamos beneficios y seguimos incrementando la deuda, llegará un momento en que los acreedores nos dirán que les tenemos que pagar lo que les debemos", ha avisado.

Por eso cree que generar esos 300 millones es la "única forma de garantizar" que el club siga siendo de los socios y de tener dinero "para fichar". Font propone más que doblar la facturación de BLM --línea de 'merchandising' del club-- y reactivar los negocios digital y audiovisual para que aporten 100 millones extra.

Por su parte, el integrante de la candidatura Jaume Guardiola, que sería el encargado del área económica, ha centrado su discurso en la necesidad de reformar los mecanismos de control y la gobernanza para garantizar la independencia de las comisiones estatutarias. "Las comisiones Económica y de Ética y Transparencia han de ser comisiones independientes. Independientes quiere decir que sus miembros no han de estar propuestos por la Junta Directiva. Sus miembros han de ser personas cualificadas, con trayectoria profesional", ha defendido Guardiola.

El exmiembro de la Comisión Económica ha remarcado que estos órganos deben funcionar como un "contrapeso real" y no ser un mero "supuesto de comportamiento". "Esta comisión ha de hacer los informes perceptivos que hay en los estatutos y cualquier análisis que considere oportuno sobre cualquier decisión que tome la Junta. Estos informes han de ser públicos, han de estar en la página web para que todos los socios puedan estar informados. Si queremos tener realmente un 'check and balance' potente y que sea estructural del club, este es el mecanismo que hemos de poner en marcha para obligar a que las juntas directivas hagan un trabajo responsable", ha concluido.