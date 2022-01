Nyom abandona el Getafe y regresa al Leganés hasta final de temporada

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El defensa franco-camerunés Allan Nyom ha rescindido este viernes su contrato con el Getafe, club donde ha militado las tres últimas temporadas, y regresará al Leganés para lo que resta de la campaña, informó la entidad pepinera.

Nyom, de 33 años, finalizó su relación contractual con el Getafe después de no contar con oportunidades en el conjunto azulón. El internacional con Camerún apenas ha jugado cinco partidos de Liga esta temporada, y dos de la Copa del Rey, en total, algo más de 400 minutos.

El veterano jugador -nacido en Francia- llega a Butarque para reforzar al conjunto pepinero en su intento por mantener la categoría y soñar con cotas mayores. Los blanquiazules optan por un viejo conocido como Nyom que ya vistió la camiseta del Lega en la temporada 2018-19.

Su vuelta ha generado cierta polémica entre una parte de los aficionados, que no olvidan su pasado reciente y sus celebraciones hacia la grada en el último derbi. Nyom no esquivó el tema en su presentación: "He pedido perdón a la gente que se ha sentido ofendida. Vengo a dar todo en el campo", indicó.