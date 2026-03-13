Oblak, baja contra el Getafe

Jan Oblak, Atlético de Madrid - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portero del Atlético de Madrid Jan Oblak no estará este sábado contra el Getafe en la jornada 28 de LaLiga EA Sports por culpa de una distensión muscular en el costado sufrida este viernes en el último entrenamientos antes del duelo en el Metropolitano.

"Simeone no podrá contar con Jan Oblak, que en la sesión de entrenamiento de este viernes acabó con molestias en el costado y, tras las pruebas realizadas por los servicios médicos, el parte indica que el guardameta sufre una distensión muscular", dijo el conjunto rojiblanco en una nota oficial.

El meta esloveno, que se une a las bajas de Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza, se cayó de la convocatoria para el derbi madrileño que jugarán Atlético y Getafe este sábado a las 16.15. Los de Diego Pablo Simeone aspiran a la cuarta victoria seguida en lucha por la tercera plaza, mientras los de José Bordalás confían en aprovechar su gran momento y cambiar a objetivos mayores esta campaña.