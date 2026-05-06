Oblak: "Hemos hecho muy buena Champions, pero no lo suficientemente buena para ganarla"

Jan Oblak con el Atlético de Madrid en el Emirates Stadium - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El portero del Atlético de Madrid Jan Oblak ha asegurado que el equipo ha hecho una "muy buena Champions", aunque no "lo suficientemente buena para ganarla", después de caer eliminado en semifinales con una derrota en el partido de vuelta ante el Arsenal (1-0), y ha lamentado que hayan jugado "con miedo" durante la primera parte.

"Sería lo más bonito, acabar con levantando el título, pero no ha podido ser. Ahora es tarde para hablar y arrepentirse. Hemos tenido la oportunidad, hemos jugado las 'semis', hemos hecho muy buena Champions pero, infelizmente, no lo suficientemente buena para poder ganarla", señaló en zona mixta tras el partido en el Emirates Stadium.

En este sentido, recalcó que "no" han tenido "suerte". "No ha caído de nuestro lado. Hemos hecho una Champions muy buena, pero lo que queremos es ganar y levantar el título. Hay un recorrido largo. También es verdad que hay muchos jugadores nuevos y en los últimos dos años han venido 15 jugadores nuevos. Hay jugadores jóvenes con poca experiencia pero que lo han hecho muy bien y que están creciendo, y estoy orgulloso de ellos; están dando lo máximo que tienen y que pueden. Hemos llegado lejos pero no suficientemente lejos", recalcó.

Además, destacó que durante la eliminatoria ha habido varios momentos clave que se han decantado del lado 'gunner'. "Cuando pierdes siempre da rabia, da igual cómo haya estado el rival. Ha habido unos errores pequeños que han ido a su favor y no al nuestro. Es un equipo que defiende muy bien, no llegan casi las ocasiones para marcar", manifestó.

"En la primera parte no lo hemos hecho bien, hemos jugado con miedo y al final nos castigaron otra vez en el último minuto y no conseguimos remontar. Nos pasó algo parecido en Madrid, donde la primera parte no fue la mejor, y en la segunda parte demostramos que se puede ganar y pasar. Es una pena que el partido no lo iniciásemos como deberíamos iniciarlo para poder pasar", lamentó.

Tampoco quiso cuestionar el arbitraje del alemán Daniel Siebert. "Quejarse ahora no tiene sentido. Hemos tenido dos partidos para poder llegar a la final y no lo hemos conseguido. Estamos muy decepcionados", subrayó.

Por último, el esloveno analizó la temporada rojiblanca. "Cuando no gano, nunca puedo decir que está bien. Ha habido tramos de temporada en los que lo hemos hecho muy bien, ha habido tramos de temporada en los que lo hemos hecho regular... En Copa hemos llegado a la final, en Champions hemos llegado a semifinales... Se puede decir que hemos competido bien, pero no lo suficientemente bien para luchar por el título", concluyó.