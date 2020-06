Oblak: "El 'Mono' Burgos es una leyenda del Atlético, espero que salga como campeón"

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portero esloveno del Atlético de Madrid, Jan Oblak, explicó las dudas sobre el regreso del fútbol tras el largo parón por el coronavirus, y confió en que el cuadro rojiblanco logre sus objetivos en las 11 finales ligueras y pelee por la Champions, en parte para dar una despedida de "campeón" a el 'Mono' Burgos.

"Estamos en un momento delicado, vamos viendo cómo las cosas se van a resolver, es difícil saber qué va a pasar. Son 11 finales, no estamos en los puestos donde queremos estar al final de liga. No sé qué pasará, para todos los equipos será complicado, después de tanto tiempo parados hay que coger la forma. Ojalá no recibamos muchos goles", dijo en una rueda de prensa telemática este jueves.

El meta rojiblanco recordó el último encuentro en Anfield. "El último partido que he jugado lo hice bastante bien, no sé si el mejor o hubo otros mejores. Era un partido importante, ganamos, pero no estaba solo yo en el campo. He jugado muchísimos partidos para el Atlético, algunos mejores, otros peor, pero es de los más importantes que he jugado. En el Balón de Oro nunca he pensado. Yo entreno, juego, trato de mejorar y luego ya los periodistas son quienes opinan", dijo.

Además, a Oblak tampoco le preocupa el premio 'Zamora'. "No me preocupa el Zamora, lo único que me preocupa es llegar a puestos de Champions, acabar donde queremos acabar. El Zamora puedo conseguirlo todavía pero nunca he pensado mucho en eso", afirmó.

"Esta temporada es rara. Nadie lo esperaba. Estamos felices de poder entrenar otra vez, hace un mes había dudas y ahora estamos aquí con todo el equipo. No va a ser igual jugar sin aficionados pero lo importante es terminar la temporada, de la mejor manera que sea suficiente para llegar a los puestos que queremos en la liga y en la Champions llegar lo más lejos posible y ojalá podamos ganar la Champions", añadió.

Además, el portero del Atlético se refirió a la noticia conocida un día antes sobre la decisión de Germán el 'Mono' Burgos de dejar el Atleti a final de temporada. "El Mono es una leyenda del club, ha estado muchos años aquí, la segunda mano del Cholo y a lo mejor muchas cosas no se ven pero es una pieza muy importante de este proyecto. Espero que salga de este club como campeón", dijo.

Por otro lado, respondió a los rumores sobre el excapitán rojiblanco Gabi como sustituto del 'Mono'. "Con Gabi tengo una relación espectacular, seguimos en contacto pero no hemos hablado de este tema. Primero hay que acabar esta temporada y luego ya veremos. Gabi es una leyenda del club y en poco tiempo probablemente va a volver, no sé de qué manera, pero si es el próximo año estará todo el mundo encantado", terminó.