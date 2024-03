Oblak: "Por noches así se vive, ojalá ganemos algo este año"

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portero del Atlético de Madrid Jan Oblak agradeció el "ambiente fantástico" del Metropolitano este miércoles para superar al Inter de Milán en la tanda de penaltis, donde paró dos lanzamientos, y avanzar a cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Ambiente fantástico como siempre en casa. El estadio no falla, nosotros podemos, pero ellos no. Han estado determinantes. Felizmente, se puede ir todo el mundo contento a casa", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

Oblak celebró un triunfo de los que hacen afición y por los que trabajan cada día, al tiempo que confió en que siga el camino rojiblanco hasta la consecución del título. "Seguro que hoy hemos hecho un gran partido, en general, creo que hacemos partidos muy buenos, pero cada poco llega algún partido que nos hace mucho daño, en eso tenemos que mejorar", afirmó.

"Entiendo a la gente que esté decepcionado, pero por las noches así se vive y ojalá vamos a dar muchas alegrías más", añadió, antes de valorar los penaltis. "La tanda de penaltis siempre digo que es un poco de suerte, tienes que elegir el lado correcto y parar el balón. Si el jugador lo tira perfecto es imposible. He podido parar, lo que importa es la victoria, el pase a cuartos y ojalá no nos paremos ahí", explicó.

"Es un gran partido, el año pasado jugaron la final y merecieron más. El fútbol es fútbol, cada partido puede cambiar las cosas. Nosotros no estábamos tan bien pero al final hemos ganado, hemos dado todo, hemos dejado el alma y estamos muy contentos de pasar a cuartos. Ojalá les demos una alegría y ganemos algo este año", añadió, con el mensaje a su afición.