La Oficina del Jugador de LaLiga quiere "escuchar y acompañar" a los futbolistas sin el deseo de "influir"

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

LaLiga celebró este martes un desayuno informativo para profundizar en el desarrollo de la Oficina del Jugador de LaLiga, nuevo órgano que se anunció el pasado diciembre y que estará bajo el liderazgo del exportero español Roberto Jiménez para "escuchar y acompañar" a los futbolistas profesionales, sin el objetivo de "influirles", en un momento en que la industria está cambiando y donde el protagonista de este deporte debe "estar en el centro" de la atención.

Con el lema 'Escuchar, acompañar y crecer juntos', la patronal lanzó este área estratégica orientada a reforzar la relación con los futbolistas de la competición y consolidar la interlocución con sus representantes y con los sindicatos de jugadores, entre otros organismos.

"La industria del fútbol ha cambiado, ya no sólo se basa en la venta de entradas. Por lo tanto, el rol del futbolista también ha evolucionado. El jugador tiene ahora tiene más participación mediática, hay más presencia en redes sociales y se tiene que cuidar la imagen personal. Entonces, detectamos la necesidad de escuchar y acompañar en este proceso al futbolista para adaptarse a esta realidad", argumentó Roberto Jiménez, como nuevo Responsable de la Oficina del Jugador.

La Oficina del Jugador es un puente directo entre LaLiga, los clubes y los jugadores estableciendo un canal de comunicación cercano y accesible donde el exguardameta juega un papel fundamental por su pasado como futbolista al "tener una mayor sensibilidad para satisfacer sus necesidades". "Intento transmitir a los jugadores que soy la persona a la que se tienen que dirigir para tratar cualquier mensaje y tener un impacto directo", reconoció.

"Independientemente de todo, también asumo otros roles como el acompañamiento institucional y que tenga relevancia entre los sindicatos para que vayamos de la mano por el bien del fútbol. El futbolista debe estar en el centro, es lo que queremos implementar con este nuevo departamento", señaló poniendo énfasis también en las relaciones con el Comité Técnico de Árbitros (CTA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "Estos organismos forman parte de nuestra competición", incidió.

Este proyecto nace con varios objetivos estratégicos como la mejora de la interlocución institucional con acompañamiento y mediación; la prevención de conflictos y construcción de confianza con el jugador; la centralización de las relaciones con el jugador; y el acompañamiento en el desarrollo profesional del jugador, así como en proyectos transversales.

Y con tres pilares en el plan de acción. Desde la comunicación y la proximidad reforzando el vínculo mediante la presencia directa donde Jiménez ha empezado a visitar los vestuarios de los 42 equipos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion en enero y que le llevará "todo el año natural", pasando por la formación y futuro profesional "para una vez que acabe la carrera futbolística" hasta el servicio y bienestar integral "para dar acompañamiento al jugador mas allá de sus funciones deportivas".

Uno de los servicios que LaLiga pone al servicio de los futbolista del fútbol profesional español es la aplicación 'Players' para ofrecer mayor información sobre sus rendimientos y servicios en un único entorno personalizado "para que luego puedan usarla para su bien". "Se pone a su servicio estadísticas en primera persona, una ayuda para impulsar su marca personal, que tengan un canal de comunicación exclusivo con LaLiga", anunció Roberto Jiménez.

"Dentro de la app, hay una herramienta llamada 'AVO' con el fin de atender a las victimas de odio", explicó el Responsable de la Oficina del Jugador, una medida que reafirma el firme compromiso de la patronal contra el racismo, la discriminación y los delitos de odio con el fin de asistir, proteger y acompañar a los jugadores ofreciendo servicios de "orientación jurídica preliminar, atención psicológica, intermediación con las entidades de la sociedad y campañas de sensibilización y difusión". "El principal fin es que se puedan comunicar con nosotros para que cuenten cualquier ataque de odio sea donde sea", subrayó.

"LA OFICINA DEL JUGADOR NO ES UNA RESPUESTA AL PARTIDO DE MIAMI"

Roberto Jiménez destacó que tiene conocimiento que "hay otras ligas que tienen canales similares", pero que desde la patronal han tratado de "ser independientes". "Nuestra idea no es especular con la información. Yo no voy a los vestuarios a hacer campaña, quiero que me vean como una mano amiga", manifestó.

En esa línea, no considera que desde LaLiga se hayan solapado con "los sindicatos porque la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) defiende los futbolistas". "Nosotros simplemente queremos lo mejor para los futbolistas", expresó el exportero.

Preguntado por si la Oficina del Jugador de LaLiga nacía en alusión de las quejas del futbolistas por no tener voz ante la decisión de jugar un partido en el extranjero como el Villarreal-FC Barcelona que se iba a jugar a finales de diciembre en Miami, Jiménez fue tajante. "La Oficina del Jugador no es una respuesta al partido de Miami. Llevaba en conversaciones desde hace tiempo, pero por distintos motivos hasta diciembre no se pudo sacar adelante. Se ha dado en este momento, pero podría haber sido en cualquier momento", remarcó.

"Mi llegada tiene que unir, no hago campaña, queremos ir de la mano con todos. En ningún momento queremos influir, sólo queremos formar e informar a los futbolistas para que tengan una opinión objetiva. Claro que nos afecta cuando tienen una opinión negativa de LaLiga, pero nunca queremos influirles en la opinión para que la cambien", concluyó.