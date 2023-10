Olga Carmona: "Estamos recuperando la normalidad, lo peor ya ha pasado"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La internacional española Olga Carmona ha asegurado que el equipo ha recuperado "la normalidad" después de la tensa concentración anterior y que "lo peor ya ha pasado", y ha afirmado que seguirán "peleando" por sus "derechos" aunque siga habiendo gente que "no quiera o pueda entender" sus reivindicaciones.

"La última concentración fue muy dura y difícil, pero era necesario hablar y mostrar lo que sentíamos. Se están haciendo cambios, se han ido mejorando cosas, y veo al grupo muy feliz y contento de estar aquí. Estamos muy ilusionadas con esta nueva competición y tenemos el objetivo claro de llegar a los Juegos Olímpicos", declaró en rueda de prensa. "El equipo está contento, hay buena armonía. Intentaremos trasladar eso al campo", añadió.

Sobre la concentración de septiembre, recordó que "no solo se puso en duda a Montse -Tomé-, se pusieron en duda muchísimas cosas". "Eran momentos delicados, de mucha tensión, pero estamos recuperando la normalidad. El equipo quiere hablar de fútbol, y para eso pediría a todos que se hablase un poquito más de fútbol. Lo peor ya ha pasado", indicó.

Además, la defensa madridista afirmó están "contentas" tras el acuerdo alcanzado con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y el Consejo Superior de Deportes (CSD) para la creación de la Comisión Mixta. "Buscamos la mejora constantemente, somos jugadoras superexigentes. El fútbol femenino español ha crecido mucho, pero todavía queda camino por recorrer. Hemos dado un paso importante con el acuerdo", señaló.

"El acuerdo que firmamos ayer nos acerca mucho a la mejora del fútbol femenino, a tener ese contacto directo con el Gobierno que nos ayude a impulsar el fútbol femenino. Dentro de la RFEF se han hecho cambios, están haciendo muchos más, y confiamos en que todo vuelva a la normalidad y sigamos disfrutando del fútbol, que es lo que más nos gusta", añadió.

En este sentido, confesó que la RFEF, desde la llegada a la presidencia de la gestora de Pedro Rocha, les ha "apoyado en todo momento" y que "también ha apoyado a Jenni". "Lo más importante es tener la comunicación necesaria para que este tipo de cosas no sucedan y para seguir mejorando el fútbol femenino en España", dijo, antes de hablar de cómo ve a la delantera del Pachuca en su regreso a la selección. "Está muy feliz y nosotras también estamos muy felices de que haya vuelto a casa. Ahora, a disfrutar de ella y de su fútbol", expuso.

También quitó hierro a las críticas a las decisiones de las jugadoras tras lo ocurrido después del Mundial. "Hay que respetar todas las opiniones, nos exponemos a eso. Quien no lo quiera o pueda entender, porque hay cosas a nivel interno que no se conocen, es totalmente respetable. Nosotras vamos a seguir peleando por nuestros derechos", señaló.

Tampoco quiso entrar a valorar el apoyo o la falta de él de los compañeros de la selección masculina. "En el mundo del fútbol hay que respetar todas las opiniones, igual que nosotras demandamos que se respeten las nuestras. Tengo la suerte de estar en un club que nos apoya y que nos respalda, y también contamos con el apoyo de la RFEF, así lo siento. Respeto todas las opiniones y también tienen que respetar la nuestra", apuntó.

"TUVIMOS UN DESGASTE MENTAL MUY DURO"

En otro orden de cosas, la futbolista sevillana se mostró orgullosa de poder ser una de las capitanas del equipo en esta concentración. "En esta selección hay muchas jugadoras que pueden liderar este grupo, que pueden ser capitanas. En este caso, yo tengo la suerte de poder ser una de ellas, así que agradezco la confianza tanto de Montse como de todo su staff. Olga Carmona va a dar lo mejor de sí para liderar este grupo, para que todo vaya bien y para que cada día seamos mejor selección", subrayó.

Sobre el gol en la final del Mundial ante Inglaterra, Carmona confesó que le ha "cambiado la vida prácticamente a todos los niveles". "La gente me reconoce por la calle, voy a cenar y ya no tengo la misma tranquilidad. A nivel de imagen y patrocinios, también. Estoy muy feliz y orgullosa de lo que he conseguido, pero quiero que a Olga Carmona se la reconozca también por el rendimiento en el club y por todo lo que he hecho en la selección, no solo por ese gol. Tengo 23 años y todavía me queda mucho camino por recorrer", insistió.

"Siempre me preguntan por qué marco tantos goles, porque no hay que olvidar que soy defensa. Cuando te vas a la cama, sueñas con ese tipo de cosas, con hacer grandes cosas dentro del terreno de juego. Meter un gol que clasifique para los Juegos Olímpicos sería un éxito que todas estamos deseando conseguir. Si nos clasificamos para los Juegos me da igual quién meta el gol, lo importante es estar ahí. Tenemos ganas de enfrentarnos a Italia y que nos acerque a esa 'Finalissima' de la Liga de Naciones", continuó.

Además, analizó el choque de Liga de Naciones del próximo viernes ante las transalpinas. "No hay ningún rival más asequible o menos. Esperamos a una Italia muy intensa. Van a salir a muerte y tendremos que estar preparadas para cualquier cosa. Hemos recuperado la normalidad y eso conlleva que no tengamos la mente en otras cosas, y ojalá eso nos permita estar a un nivel extraordinario", indicó.

También rememoró lo vivido en la anterior 'ventana' ante Suecia y Suiza. "Si soy sincera, no sabía lo que podía pasar. Tuvimos un desgaste mental muy duro, grande, y salimos al campo muy unidas pero con ese desgaste que nos pasó factura. Físicamente no estábamos al cien por cien, pero aun así España dio la cara y sacó el partido adelante. Me siento muy orgullosa de este equipo", aseveró.

Por último, Carmona tampoco eludió comentar unas declaraciones de Mariona Caldentey, en las que aseguró que durante el Mundial hubo mucha autogestión de las jugadoras. "Cada una viene de un club diferente, con maneras de trabajar diferentes. Mariona igual está acostumbrada a trabajar los partidos de una determinada manera. Cada entrenador tiene su método. En el Mundial es verdad que no había mucho tiempo para preparar los partidos, pero somos jugadoras internacionales y estamos totalmente capacitadas para improvisar y para ejecutar lo que consideremos", manifestó.

"Todas las jugadoras que llegamos a la selección tenemos claro el modelo de juego y a lo que queremos jugar. A partir de ahí, se pueden mejorar matices o posicionamientos. Tenemos diferentes perfiles de jugadoras y eso nos hace más poderosas y más imprevisibles para el rival. Queremos mejorar constantemente nuestro modelo de juego", finalizó.