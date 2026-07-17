Olise muestra su deseo de fichar por el Real Madrid

El extremo francés Michael Olise, en el Mundial 2026. - Europa Press/Contacto/LVDIDI

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El extremo francés del Bayern de Múnich Michael Olise quiere abandonar el club alemán, con el que tiene contrato hasta 2029, este verano después de dos temporadas y fichar por el Real Madrid, según publicó este viernes el diario francés L'Équipe.

Michael Olise podría ser el próximo galáctico del Real Madrid y el presidente del club, Florentino Pérez, después de que, según el medio galo, el jugador haya expresado su deseo de salir del Bayern y recalar en el conjunto merengue este mismo verano.

Según L'Équipe, el extremo, de 24 años, ya habría comunicado a sus compañeros en la selección francesa durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá -en el que cayeron en semifinales ante España- la intención de fichar por el Real Madrid. Incluso, habría preguntado a Kylian Mbappé, con el que ha demostrado una conexión especial en el Mundial -ha dado tres asistencias al '10' del Real Madrid- y Aurélien Tchouaméni por la situación en la entidad blanca.

Olise viene de completar su mejor temporada como profesional, con 27 goles y 33 asistencias en 68 partidos entre club y selección, y ahora quiere, según L'Équipe, dar otro paso en su carrera. La información del medio galo habla de que la voluntad del club merengue por incorporar al extremo es real, aunque el propio club madridista aseguró en un comunicado que "no" ha mantenido "ningún contacto directo ni indirecto" con el jugador francés, lamentando la difusión de "especulaciones que no se corresponden con la realidad".

La llegada de Olise al vestuario blanco supondría incorporar a un jugador que habitaría en la zona derecha del ataque madridista, huérfano hasta ahora de un referente en esa demarcación, pero sí con opciones como Brahim Díaz, Rodrygo Goes o Franco Mastantuono.