El Olympique se toma la revancha con el Arsenal y alcanza la final de la Champions Femenina

Jule Brand celebra un gol con el Olympique de Lyon - Andrew Matthews/PA Wire/dpa

MADRID 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Olympique de Lyon francés se convirtió este sábado en el primer finalista de la Liga de Campeones 2025-2026 tras terminar con la defensa del título del Arsenal FC inglés, al que derrotó en el Groupama Stadium por 3-1 para remontar el 2-1 de la ida y tomarse la revancha del año pasado.

De este modo, el técnico del conjunto lionés, el español Jonatan Giráldez, podría tener la oportunidad de reencontrarse en la final del próximo 23 de mayo en Oslo con su antiguo club, el FC Barcelona, al que hizo campeón de Europa en 2023 y 2024.

El Olympique logró su billete para su duodécima final de la máxima competición continental gracias a un tanto en los minutos finales de la alemana Jule Brand, que definió con calidad, y tras comprobación del VAR de su ajustada posición correcta, un gran pase de Melchie Dumorlay.

Ahí acabó la resistencia en su trono del Arsenal, donde juegan las españolas Mariona Caldentey, titular, y Laia Codina, sin minutos. Las 'Gunners' fueron superadas en la primera mitad, donde perdieron su ventaja de Londres con los tantos de Wendie Renard, de penalti y que se tuvo que repetir porque Daphne van Domselaar se había adelantado para detener su primer lanzamiento, y de Kadidiatou Diani.

El equipo inglés mejoró tras el descanso ante un rival que cedió terreno y logró igualar la eliminatoria gracias a un tanto de Alessia Russo, pero Brand acabó con suspense con la emoción y el rey de la competición ya espera al ganador del Barça-Bayern.