Once ideal de EP Deportes de la jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-26.

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El extremo del FC Barcelona Lamine Yamal, autor de un gol y una asistencia en la victoria azulgrana frente al Alavés (3-1), el centrocampista del Villarreal Alberto Moleiro, clave con un doblete en el triunfo 'groguet' ante la Real Sociedad, y el delantero del Atlético de Madrid, que firmó los dos goles rojiblancos en la victoria frente a Real Oviedo, lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 14 de LaLiga EA Sports, elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Unai Simón (Athletic Club); Allan Nyom (Getafe), Marc Bartra (Real Betis), Gerard Martín (FC Barcelona), Dávid Hancko (Atlético de Madrid); Azzedine Ounahi (Girona), Pablo Fornals (Real Betis), Dani Olmo (FC Barcelona); Lamine Yamal (FC Barcelona), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) y Alberto Moleiro (Villarreal).

Unai Simón (Athletic Club)

El portero internacional del Athletic Club fue decisivo en el triunfo de su equipo en el Ciutat de Valencia. Unai Simón mantuvo por cuarta vez en la temporada su portería a cero, gracias a cuatro paradas con las que evitó 1,13 goles esperados en contra. Además, realizó de manera exitosa tres salidas.

Allan Nyom (Getafe)

El lateral francés del Getafe estuvo notable en el triunfo de los azulones ante el Elche. Nyom participó en 46 acciones con balón, completó ocho pases, centró cuatro veces al área, generó dos ocasiones y remató cuatro veces a puerta. En defensa, se impuso en nueve de los 10 duelos que disputó, recuperó dos balones y realizó un despeje.

Marc Bartra (Real Betis)

El central catalán del Real Betis fue clave para que los verdiblancos se llevaran el derbi sevillano en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Bartra se impuso en nueve duelos, recuperó cinco balones, bloqueó dos remates, despejó en seis ocasiones y realizó de manera exitosa dos entradas. Además, participó en 35 acciones con balón y completó 10 pases.

Gerard Martín (FC Barcelona)

El canterano del FC Barcelona tuvo que ejercer de central ante el Deportivo Alavés y firmó un gran partido. Gerard Martín participó en 128 acciones con balón, completó 103 pases, cinco de ellos largos. Además, se impuso en 10 duelos, realizó de manera exitosa cuatro entradas, interceptó un balón y despejó cuatro veces.

Dávid Hancko (Atlético de Madrid)

El defensa checo del Atlético de Madrid estuvo notable en el triunfo colchonero ante el Real Oviedo. Hancko asistió a Alexander Sorloth en el primer gol, participó en 72 acciones con balón, generó tres ocasiones, completó 50 pases y centró una vez al área. Además, se impuso en tres duelos, recuperó cinco balones y despejó en dos ocasiones.

Azzedine Ounahi (Girona)

El centrocampista internacional marroquí del Girona brilló en el empate de su equipo ante el Real Madrid (1-1). Ounahi fue el autor del único tanto de su equipo, remató dos veces a portería, participó en 61 acciones con balón, completó 35 pases y centró una vez al área. Además, se impuso en seis duelos, interceptó un balón y realizó dos entradas con éxito.

Pablo Fornals (Real Betis)

El centrocampista castellonense fue el mejor jugador del derbi sevillano. Fornals decantó el duelo del Sánchez-Pizjuán a favor del Real Betis con un golazo. Además, participó en 54 acciones con balón, completó tres regates y 18 pases, centró ocho veces al área, remató tres veces a portería y generó dos ocasiones. Además, recuperó cuatro balones y se impuso en cinco duelos.

Dani Olmo (FC Barcelona)

El mediapunta internacional español del FC Barcelona recuperó su mejor versión en la victoria ante el Deportivo Alavés. Dani Olmo fue el autor de dos de los tres goles de su equipo, participó en 79 acciones con balón, completó 43 pases, centró dos veces al área, remató tres veces a portería y generó cinco ocasiones. Además, se impuso en 10 duelos y realizó con éxito cuatro entradas.

Lamine Yamal (FC Barcelona)

El extremo internacional español del FC Barcelona recuperó su mejor versión en el triunfo frente al Alavés. Lamine Yamal anotó su primer gol en el Camp Nou para iniciar la remontada, y asistió en el tercero a Dani Olmo. Además, participó en 94 acciones con balón, remato siete veces a portería, completó 42 pases, generó dos ocasiones y se marchó de su defensor en 10 ocasiones.

Alexander Sorloth (Atlético de Madrid)

El delantero noruego del Atlético de Madrid aprovechó su titularidad ante el Real Oviedo para reivindicarse. Sorloth anotó los dos goles del triunfo colchonero, remató ocho veces a portería, participó en 29 acciones con balón, completó 12 pases y generó una ocasión.

Alberto Moleiro (Villarreal)

El atacante canario del Villarreal estuvo sobresaliente en la victoria 'groguet' frente a la Real Sociedad en Anoeta (2-3). Moleiro anotó un doblete, entre ellos el gol del triunfo en el último minuto, remató cuatro veces a portería, participó en 44 acciones con balón, completó 14 pases y generó dos ocasiones.