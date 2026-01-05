Once ideal de EP Deportes de la jornada 18 de LaLiga EA Sports 2025-26. - EPDATA

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El guardameta español del FC Barcelona Joan García, clave en la victoria de los azulgranas en el derbi ante el RCD Espanyol (0-2), y el delantero canterano del Real Madrid Gonzalo García, sobresaliente en la goleada de los blancos ante el Real Betis (5-1) con un hat-trick, lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 18 de LaLiga EA Sports, elaborado con estadística de Driblab.

El once completo está compuesto por: Joan García (FC Barcelona); Fede Valverde (Real Madrid), Raúl Asencio (Real Madrid), Alejandro Catena (CA Osasuna), Alfonso Pedraza (Villarreal); Carlos Álvarez (Levante), Mauro Arambarri (Getafe), Fermín López (FC Barcelona); Gonzalo García (Real Madrid), Borja Iglesias (RC Celta) y Rodrygo Goes (Real Madrid).

Joan García (FC Barcelona)

El guardameta español del FC Barcelona fue el héroe de la victoria azulgrana en el derbi ante el RCD Espanyol. Joan García, que volvía a la que fue su casa, realizó seis paradas, algunas de altísimo nivel, con las que evitó 1,97 goles esperados en contra. Una actuación soberbia con la que sumó su tercera portería a cero consecutiva en Liga.

Fede Valverde (Real Madrid)

El jugador uruguayo del Real Madrid volvió a firmar un gran partido en el lateral derecho en la victoria de los blancos ante el Real Betis. Valverde fue autor de dos asistencias, participó en 76 acciones con balón, completó 50 pases, generó tres ocasiones y centró dos veces al área. Además, se impuso en cuatro duelos y recuperó tres balones.

Raúl Asencio (Real Madrid)

El central internacional español del Real Madrid cuajó una actuación notable en la victoria de su equipo ante el Real Betis. Asencio fue el autor de uno de los goles de su equipo, participó en 56 acciones con balón, completó 47 de los 49 pases que intentó, realizó tres despejes y recuperó un balón.

Alejandro Catena (CA Osasuna)

El central español de CA Osasuna fue clave para mantener el empate ante el Athletic Club. Catena estuvo inconmensurable en defensa despejando cinco balones, bloqueando tres remates, recuperando tres balones e imponiéndose en tres duelos. Además, con balón, completó 59 pases, 10 de ellos de larga distancia.

Alfonso Pedraza (Villarreal)

El lateral andaluz del Villarreal estuvo sobresaliente en la victoria del 'submarino' en Elche. Pedraza contribuyó a la victoria de su equipo anotando el tercer gol del partido. Además, participó en 32 acciones con balón, completó 11 pases, se marchó en dos de los tres regates que intentó, recuperó ocho balones, bloqueó un remate, despejó tres veces y se impuso en tres duelos.

Carlos Álvarez (Levante)

El canterano sevillista fue uno de los grandes protagonistas de la victoria del Levante en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Carlos Álvarez marcó el tercer gol de su equipo, participó en 44 acciones con balón, completó 12 pases, centró en cinco ocasiones y remató dos veces a portería. Además, se impuso en cinco duelos y recuperó un balón.

Mauro Arambarri (Getafe)

El centrocampista uruguayo del Getafe fue vital para que los de José Bordalás consiguieran sacar un punto de su visita a Vallecas. Arambarri fue el autor del único tanto azulón del partido, participó en 41 acciones con balón, completó 17 pases, generó una ocasión y remató tres veces a portería. Además, se impuso en 11 duelos y recuperó cuatro balones.

Fermín López (FC Barcelona)

El internacional español fue decisivo en la victoria del FC Barcelona en el derbi ante el RCD Espanyol. Fermín saltó al campo en el segundo tiempo y fue el autor de las dos asistencias de su equipo. Además, participó en 27 acciones con balón, remató una vez a puerta, completó 10 pases, centró cuatro veces y generó cuatro ocasiones de gol.

Gonzalo García (Real Madrid)

El canterano del Real Madrid es el gran protagonista de la jornada liguera. Gonzalo se estrenó a lo grande como goleador en Primera División con un hat-trick de bellísima factura. Además, participó en 32 acciones con balón, remató tres veces a puerta, completó 17 pases y centró una vez al área.

Borja Iglesias (RC Celta)

El delantero del RC Celta estuvo sobresaliente en la victoria de los gallegos ante el Valencia. Borja Iglesias fue el autor de dos de los cuatro tantos de su equipo, participó en 25 acciones con balón, remató tres veces a portería y completó 10 pases.

Rodrygo Goes (Real Madrid)

El extremo internacional brasileño del Real Madrid volvió a demostrar que está en un gran momento ante el Real Betis. Rodrygo asistió en dos de los cinco tantos de su equipo, participó en 66 acciones con balón, remató tres veces a portería, completó cuatro regates y 29 de los 32 pases que intentó, centró nueve veces y generó tres ocasiones.