Once ideal de EP Deportes de la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-26. - EPDATA

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El extremo del FC Barcelona Lamine Yamal, que marcó por tercera jornada consecutiva en Liga, el delantero del Athletic Club Gorka Guruzeta, clave con un doblete para que los rojiblancos volvieran a la senda del triunfo, y el lateral del Real Madrid Álvaro Carreras, que desatascó el partido para los blancos con un gol en Mestalla, lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 23 de LaLiga EA Sports, elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Odysseas Vlachodimos (Sevilla); Santiago Mouriño (Villarreal), Eric García (FC Barcelona), Diego Llorente (Real Betis), Álvaro Carreras (Real Madrid); Thomas Lemar (Girona), Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Club), Dani Olmo (FC Barcelona); Lamine Yamal (FC Barcelona), Gorka Guruzeta (Athletic Club) y Alberto Moleiro (Villarreal).

Odysseas Vlachodimos (Sevilla)

El portero griego del Sevilla fue el héroe en el punto conseguido por los hispalenses ante el Girona (1-1). Vlachodimos paró un penalti en el último minuto de partido, además, realizó otras cuatro paradas para evitar un total de 1,02 goles en contra.

Santiago Mouriño (Villarreal)

El lateral derecho del Villarreal cuajó un gran encuentro en la goleada 'groguet' ante el RCD Espanyol (4-1). Mouriño participó en 79 acciones con balón, completó 49 pases y generó una ocasión. En defensa, se impuso en los seis duelos aéreos que disputó, recuperó tres balones y realizó nueve despejes.

Eric García (FC Barcelona)

El central español del FC Barcelona estuvo notable en la victoria de los azulgranas ante el RCD Mallorca. Eric García participó en 120 acciones con balón, completó 98 pases y generó dos ocasiones. Además, se impuso en nueve de los 12 duelos que disputó, despejó en cinco ocasiones y recuperó seis balones.

Diego Llorente (Real Betis)

El central del Real Betis cuajó una actuación imperial en la victoria de los andaluces en el Riyadh Air Metropolitano (0-1). Llorente fue el jefe de la zaga con 14 despejes, recuperando un balón y se impuso en cuatro duelos. Además, participó en 54 acciones, completó 33 de los 34 pases que intentó y sólo perdió una posesión de balón.

Álvaro Carreras (Real Madrid)

El lateral izquierdo español del Real Madrid fue clave en la victoria de los blancos en Mestalla (0-2). Carreras fue el autor del primer gol del partido cuando más atascado estaba el encuentro, participó en 75 acciones con balón, completó 44 pases, centró una vez al área y se marchó los dos regates que intentó. En defensa, recuperó cinco balones, se impuso cinco duelos y despejó cuatro balones.

Thomas Lemar (Girona)

El centrocampista francés del Girona cuajó uno de los mejores encuentros de la temporada. Lemar fue el autor del gol gironí en el Sánchez-Pizjuán, participó en 38 acciones con balón, remató tres veces a puerta, completó el 100% de los 22 pases que intentó, centró cinco veces al área y generó tres ocasiones. Además, se impuso en dos duelos y realizó un despeje.

Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Club)

El centrocampista del Athletic Club estuvo notable en el triunfo de los rojiblancos ante el Levante (4-2) en San Mamés. De Galarreta fue el asistente en el primer gol del partido, participó en 76 acciones con balón, completó 54 pases, centró una vez y generó tres ocasiones. Además, se impuso en cuatro duelos, recuperó tres balones y realizó de manera acertada las dos entradas que realizó.

Dani Olmo (FC Barcelona)

El centrocampista internacional del FC Barcelona demostró el gran momento de forma que atraviesa con otra gran actuación ante el RCD Mallorca (3-0). Dani Olmo asistió en dos de los goles, remató tres veces a puerta, participó en 58 acciones con balón, completó 41 pases y generó cuatro ocasiones. Además, se impuso en tres duelos y recuperó siete balones.

Lamine Yamal (FC Barcelona)

El extremo internacional español del FC Barcelona sigue estando en momento de gracia, y ante el RCD Mallorca anotó por quinto partido consecutivo. Yamal, además de un tanto de bella factura, remató cuatro veces, participó en 88 acciones con balón, realizó cinco regates, completó 52 pases, centró cinco veces al área y generó una ocasión.

Gorka Guruzeta (Athletic Club)

El delantero donostiarra del Athletic Club exhibió el gran momento de forma que vive ante el Levante. Guruzeta anotó los dos primeros goles rojiblancos del partido, remató cuatro veces, participó en 23 acciones con balón, completó 16 pases y generó dos ocasiones.

Alberto Moleiro (Villarreal)

El atacante canario del Villarreal ha sido uno de los jugadores más destacados de la jornada. En la goleada del submarino amarillo ante el Espanyol anotó un gol, asistió en otro y fue clave en el autogol de José Salinas, participando activamente así en tres de los cuatro tantos. Además, estuvo presente en 22 acciones con balón, completó 16 pases y generó una ocasión.