MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, autor de un doblete en el derbi madrileño ante el Real Madrid, el extremo del FC Barcelona Lamine Yamal, determinante en la victoria azulgrana ante la Real Sociedad con una asistencia, y el central del Villarreal Rafa Marín, clave en el triunfo 'groguet' ante el Athletic Club, lideran el once ideal de EP Deportes de la jornada 7 de LaLiga EA Sports elaborado con estadísticas de Driblab.

El once completo está compuesto por: Aaron Escandell (Real Oviedo); Álvaro Odriozola (Real Sociedad), Fernando Calero (RCD Espanyol), Rafa Marín (Villarreal), Johan Mojica (RCD Mallorca); Pedri (FC Barcelona), Aleix Febas (Elche), Koke (Atlético de Madrid); Lamine Yamal (FC Barcelona), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Takuma Asano (RCD Mallorca).

Aaron Escandell (Real Oviedo)

El guardameta español del Real Oviedo fue decisivo para que su equipo lograra el triunfo en Mestalla ante el Valencia. Escandell detuvo un penalti con 1-0 en el marcador, clave para que, posteriormente, su equipo pudiera dar la vuelta al marcador. Además, realizó otras tres paradas para un total de 0,6 goles evitados en contra.

Álvaro Odriozola (Real Sociedad)

El lateral derecho de la Real Sociedad firmó su mejor partido en mucho tiempo pese a la derrota de su equipo ante el FC Barcelona. Odriozola, que entró en el once por una lesión de Aramburu en el calentamiento, anotó el único tanto realista del partido. Además, participó en 24 acciones con balón, completó el 100% de los pases que intentó y se impuso en cinco de los seis duelos que disputó.

Fernando Calero (RCD Espanyol)

El central del RCD Espanyol estuvo sobresaliente en el empate sin goles de los pericos ante el Girona. Calero fue un mariscal en defensa con siete despejes, cinco disparos bloqueados, dos intercepciones y tres duelos ganados. Además, con balón, participó en 70 acciones y completó 42 de los 49 pases que intentó, dos de ellos de larga distancia.

Rafa Marín (Villarreal)

El central español del Villarreal cuajó un soberbio partido en defensa en la victoria ante el Athletic Club. Rafa Marín fue el jugador del partido con más despejes (9). Además, realizó cuatro entradas, bloqueó un remate y se impuso en siete de los ocho duelos que disputó. Con balón, completó 48 pases y remató una vez a portería.

Johan Mojica (RCD Mallorca)

El lateral izquierdo del Mallorca estuvo notable en la primera victoria de los de Arrasate en la Liga. Mojica participó en 77 acciones con balón, completó 23 pases, realizó cuatro centros al área, generó dos ocasiones y remató una vez a portería. Además, en defensa, despejó cinco balones, realizó cinco entradas y se impuso en ocho duelos.

Pedri (FC Barcelona)

El centrocampista canario del FC Barcelona sigue firmando actuaciones sobresalientes en cada partido. Ante la Real Sociedad, Pedri participó en 133 acciones con balón, completó 106 pases, generó dos ocasiones, remató dos veces a portería y se marchó en los cuatro regates que intentó. En defensa, despejó en una ocasión y se impuso en ocho duelos.

Aleix Febas (Elche)

El mediocentro del Elche está firmando un arranque de temporada notable, y en la victoria ante el Celta volvió a demostrarlo. Febas participó en 105 acciones con balón, completó 78 de los 84 pases que intentó, generó una ocasión, remató una vez a puerta y completó cuatro regates. Además, se impuso en 13 de los 15 duelos que disputó.

Koke (Atlético de Madrid)

El eterno capitán del Atlético de Madrid volvió a ofrecer su mejor versión en un derbi más frente al Real Madrid. Koke asistió a Sorloth en el segundo gol rojiblanco, participó en 55 acciones con balón, completó 43 pases, centró tres veces al área y se marchó en el 100% de los regates que intentó. En defensa, realizó dos despejes, interceptó un balón y se impuso en tres duelos.

Lamine Yamal (FC Barcelona)

El extremo internacional español del FC Barcelona fue determinante en su vuelta tras lesión frente a la Real Sociedad. Lamine Yamal sólo necesitó un minuto para marcharse por banda y asistir a Lewandowski en el gol del triunfo 'culer'. Además, en los 32 minutos que estuvo sobre el césped, participó en 34 acciones con balón, completó 18 pases, generó una ocasión y se marchó en tres intentos de regate.

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

El delantero argentino del Atlético de Madrid ha sido el gran protagonista de la jornada de Liga gracias a su doblete frente al Real Madrid en el derbi del Metropolitano. Además, Julián Álvarez estrelló otro balón en el palo, participó en 49 acciones con balón, completó 23 pases, centró nueve veces al área y generó tres ocasiones.

Takuma Asano (RCD Mallorca)

El extremo japonés del Mallorca fue clave en la primera victoria bermellona del curso. Asano fue el autor del único tanto del partido, participó en 23 acciones con balón, completó 11 pases, centró una vez al área y se impuso en cinco de los siete duelos que disputó.