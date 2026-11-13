La 'Oranje' de Xavi impresiona con un 7-0 a Grecia

Tijjani Reijnders y Xavi Hernández, Países Bajos - Grecia - Jasper Ruhe / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección de Países Bajos goleó (7-0) a Grecia este viernes para tomar el liderato del Grupo 2 en la máxima división de la Liga de Naciones, atados ya los cuartos de final, mientras que Alemania se impuso (1-3) a Serbia para tener también opciones.

La 'Oranje' del técnico español Xavi Hernández se dio un homenaje de fútbol en el Johan Cruijff Arena bajo la batuta del centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jong y con un 'hat-trick' de Tijjani Reijnders en el primer tiempo. La mejor versión del equipo neerlandés arrolló a una Grecia que llegó invicta.

Crysencio Summerville, un doblete de Jurriën Timber y otro tanto de Donyell Malen se sumaron a la fiesta en Ámsterdam. Así, Países Bajos se quedó el liderato con 11 puntos, por los 8 de Grecia y también Alemania. Con una buena renta de goles, los de Xavi visitarán al conjunto alemán el lunes en la última jornada.

'Die Mannschaft' firmó la segunda victoria con Jürgen Klopp en su banquillo para seguir con opciones de estar en cuartos de final de la Liga de Naciones, gracias también al descalabro de Grecia para aspirar al segundo puesto. Un gol en propia puerta de Srdjan Babic y el 0-2 de Florian Wirtz pusieron el encuentro de Belgrado muy de cara para los visitantes en los primeros 15 minutos.

El debutante Brajan Gruda marcó un golazo para el 0-3 en el inicio del segundo tiempo y, aunque Serbia recortó con Srdjan Babic poco después, los locales no evitaron su pleno de derrotas, sufriendo además las expulsiones de Vanja Dragojevic y Andrija Zivkovic en los últimos 15 minutos.