El organismo regulador avisa a los clubes ingleses de "actuar antes de que sea demasiado tarde"

Ryan Gravenberch y Elliot Anderson pugnan por un balón en el Liverpool-Manchester City de la Premier League 26-27 - Peter Byrne/PA Wire/dpa

LONDRES 13 Oct. (PA Media/dpa/EP) -

El presidente del Organismo Regulador Independiente del Fútbol (IFR) advierte que el fútbol inglés debe "actuar antes de que sea demasiado tarde" para hacer frente a los riesgos financieros a los que se enfrenta.

El IFR publicó este martes su borrador del informe 'State of the Game' ('Estado del Juego'), en el que se constata que, aunque el fútbol inglés generó 9 mil millones de libras (más de 10.500 millones de euros) en ingresos la temporada pasada, el 94 por ciento de los clubes de las cinco divisiones principales registraron pérdidas. Según el informe, 32 clubes no podrían sobrevivir más de 30 días sin financiación de sus propietarios, mientras que 17 seguirían registrando pérdidas incluso si sus jugadores jugaran gratis.

El presidente del IFR, David Kogan, afirma en el prólogo del informe que el fútbol de clubes inglés era a la vez "el más rico, el mejor y el más competitivo del mundo, al tiempo que se encontraba al borde del desastre financiero".

Este documento prevé que la deuda total del fútbol inglés superará los 5 mil millones de libras (cerca de 6 mil millones de euros) al final de esta temporada, y que la deuda neta por traspasos asciende a aproximadamente 3,4 mil millones (más de 4 mil millones de euros), en un momento en el que se prevé que los ingresos por derechos de retransmisión se estanquen o disminuyan en el próximo ciclo.

"Todo el mundo debe tener en cuenta que nada dura para siempre. Tenemos que considerar (la posibilidad de que caigan los ingresos por derechos de retransmisión) como un factor de riesgo, tomar una decisión al respecto y, de hecho, ver qué ocurre si el dinero se reduce", aseguró Kogan a la Press Asociation.

El presidente del organismo indicó que "por el momento, todo va bien". "Entran 9.000 millones de libras al año. Este es el momento ideal para abordar los problemas de liquidez, pérdidas y deuda, antes de que, de repente, veamos cómo el dinero empieza a disminuir y ya sea demasiado tarde", apuntó. "Y nuestra intención es actuar antes de que sea demasiado tarde. De hecho, creo que el mundo del fútbol quiere eso, y eso es lo que vamos a hacer", añadió.

El plan de acción del IFR aboga por una reforma de los mecanismos de distribución del fútbol, tras constatar que, en la temporada 2024-2025, un club medio de la Premier League ganaba 8,7 veces más que uno medio de la Championship, la segunda división, frente a las 2,7 veces de la temporada 1992-1993, la primera de la máxima categoría con su nueva denominación.

Kogan ha participado en las reuniones con la Premier League y la EFL en los últimos meses, mientras continúan las conversaciones sobre un "nuevo acuerdo" relativo a la financiación y el control de costes entre las ligas.

"Les he visto abordar un tema tras otro y alcanzar un amplio consenso sobre ellos, y creo firmemente que el acuerdo del que están hablando ahora, si sale adelante, podría ser eficaz a la hora de abordar algunas de las cuestiones que planteamos", aseguró.