Osasuna aprovecha la inferioridad del Celta para remontar en Balaídos

Ante Budimir duranrte un partido del CA Osasuna - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El CA Osasuna sumó este jueves su primera victoria en LaLiga EA Sports 2026-2027 después de imponerse con remontada en el Estadio ABANCA Balaídos por 1-2 a un RC Celta que pagó cara la expulsión de Marcos Alonso, en el partido correspondiente a la primera jornada y aplazado por el mal estado del césped del feudo vigués.

El conjunto 'rojillo' supo levantar la desventaja inicial en una segunda parte donde los locales se quedaron nada más empezar con un jugador menos por la roja al defensa madrileño, una inferioridad que hizo daño a los de Claudio Giráldez, hasta entonces también lejos de su mejor versión.

Aún así, el RC Celta empezó mejor el choque e intentando mandar a un rival que salió de inicio sin Ante Budimir ni Aimar Oroz. El premio para el equipo gallego fue el 1-0, obra del sempiterno capitán Iago Aspas, que no perdonó una maniobra en el borde del área finiquitada con su pierna zurda lejos del alcance de Sergio Herrera.

A partir de ahí, los de Giráldez no pudieron generar mucho más ante un Osasuna que se fue asentando y creciendo con el paso de los minutos. De hecho, los de Luis Miguel Ramis acabaron con mejores sensaciones y fueron más amenazantes en el tramo final de los primeros 45 minutos.

Y tras el paso por los vestuarios, el escenario cambió radicalmente. Desde la sala VOR avisaron a Miguel Sesma para que revisase una entrada de Marcos Alonso sobre Iker Muñoz y el colegiado terminó expulsando al central y variando el rumbo del choque, decantado hacia el lado 'rojillo' en una decena de minutos.

Giráldez trató de reconstruir a los suyos quitando a Aspas y metiendo a Carl Starfelt, pero la medida no tuvo efecto. Kike Barja se anticipó a su marcador para igualar el marcador poco después y dar fuerzas a un equipo donde al instante entraron Budimir y Rubén García. Con el Celta intentando recuperarse, el árbitro decretó penalti por manos de un defensa local y el veterano delantero croata no perdonó para firmar la remontada.

Osasuna bajó entonces su ambición y prefirió controlar más el choque frente a un equipo vigués al que le costó un mundo amenazar la portería de Sergio Herrera. Los locales apretaron al final, pero los visitantes aguantaron bien para llevarse su cuarto triunfo en las últimas cinco visitas de Balaídos y mantener sin ganar a su rival.