Osasuna - Girona: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

En El Sadar, el Girona intentará dar continuidad al triunfo conseguido en la pasada jornada ante el Athletic Club en Montilivi (3-0), a costa de un Osasuna que por primera vez en 2026 encadena tres jornadas sin ganar. Además, tras el triunfo gironí en la ida (1-0), el partido también decidirá el enfrentamiento particular entre dos equipos que actualmente están igualados a 34 puntos en la tabla.

POSIBLES ALINEACIONES

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Javi Galán; Moncayola, Iker Muñoz; Rubén García, Aimar Oroz, Víctor Muñoz; y Budimir.

Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Arnau Martínez; Witsel, Fran Beltrán; Tsygankov, Ounahi, Joel Roca; y Vanat.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Osasuna y Girona de la jornada 29 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 21 de marzo a las 18.30 horas en El Sadar.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojillos y los gironís se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.