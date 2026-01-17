Osasuna - Real Oviedo: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

En el Sadar, Osasuna y Real Oviedo se enfrentan en un duelo directo por la permanencia. Un partido en el que los navarros quieren distancias los puestos de descenso para olvidar la dura eliminación copera en los penaltis ante la Real Sociedad, mientras que los asturianos, que vienen de un empate meritorio ante el Real Betis (1-1), buscan sumar los tres puntos por primera vez desde el 30 de septiembre.

POSIBLES ALINEACIONES

CA Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galán; Moi Gómez, Torró; Rubén García, Oroz, Víctor Muñoz; y Budimir.

Real Oviedo: Escandell; Ahijado, Costas, Calvo, Alhassane; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Chiara; Viñas.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Osasuna y Real Oviedo de la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el sábado 17 de enero a las 18.30 horas en el Sadar.

DÓNDE VER

El duelo entre los rojillos y los carbayones se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.