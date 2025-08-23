Osasuna - Valencia: Hora, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El domingo arranca en El Sadar con un Osasuna que quiere hacerse fuerte en casa frente a un Valencia que dejó buenas sensaciones en su inicio liguer pese a empatar ante la Real Sociedad, un partido que promete intensidad y alternativas.

Posibles alineaciones:

Osasuna: Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Herrando, Juan Cruz; Moncayola, Torró; Rubén García, Budimir y Aimar Oroz.

Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Tárrega, Copete, Gayá; Rioja, Guerra, Pepelu, Diego López; Raba y Hugo Duro.

Fecha y hora: El duelo entre Osasuna y Valencia de la segunda jornada de LaLiga EA Sports que se disputa en el estadio de El Sadar se celebrará el domingo 24 de agosto a las 17.00 horas.

Dónde ver:

El enfrentamiento entre los rojillos y los che se podrá ver en televisión a través de DAZN LaLiga.