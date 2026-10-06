Pablo García mete a España en el Europeo Sub-21 como primera de grupo

Pablo García con la selección española masculina Sub-21 de fútbol - RFEF

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina Sub-21 de fútbol ha goleado este martes a Rumanía (7-1) para certificar su billete para el Europeo de la categoría del próximo verano, que se celebrará en Albania y Serbia, como primera de grupo, en un partido en el que los de David Gordo supieron reaccionar al gol inicial del combinado rumano liderados por Pablo García, que completó su actuación estelar con un 'hat-trick'.

En la última jornada de la fase de grupos en el Estadio Municipal de Can Misses de Ibiza, Rares Burnete sorprendió a la 'Rojita' inaugurando el marcador antes de la media hora, haciendo saltar las alarmas, pero el extremo del Real Racing y Gonzalo García, con un doblete, se echaron el equipo a la espalda para firmar una sólida remontada. Yarek Gasiorowski e Iker Bravo fueron los otros goleadores de la tarde.

Sin Carlos Espí, autor de cinco goles ante San Marino (0-13) y convocado por Luis de la Fuente para la absoluta por la lesión de Ferran Torres, Gonzalo García fue el elegido para liderar el ataque español en su regreso al once, en el que Salvi Esquivel, Álex Valle y Chema Andrés formaron también como novedades.

Sin embargo, fueron los compañeros en ataque del delantero del Fulham lo que trataron de sorprender primero en una doble ocasión a los cinco minutos, en la que el guardameta Codrut Sandu paró el cabezazo de Jan Virgili y luego despejó el remate de Iker Bravo en el rechace. Los de David Gordo llegaban con asiduidad a las cercanías del área rumana, pero no conseguían inquietar.

Y en medio del aparente control español, Rumanía logró hacer daño con muy poco. En el minuto 27, el delantero Rares Burnete cazó en la frontal un balón suelto tras un mal despeje de Yarek Gasiorowski y con un disparo raso abrió la lata.

El golpe, en cambio, no afectó al combinado español, que apenas siete minutos más tarde firmaba el empate, con pisada y pase filtrado de Iker Bravo para el derechazo de Pablo García (min.34). Era el inicio del 'show' del extremo del Racing de Santander.

Otro siete minutos después, colgó un córner que Gasiorowski se encargó de cabecear al fondo de las mallas, tras tocar en el poste, para firmar la remontada (min.41). Sin tiempo para asimilarlo, Gonzalo García anotó el tercero a pase de Chema Andrés, y ya en el tiempo extra Pablo García ponía el segundo en su cuenta particular con un disparo cruzado imposible para el portero rumano (min.45+1).

Nada más reanudarse el encuentro, el racinguista cerraba su 'hat-trick' después de una buena combinación con Rafita (min.47), y Gonzalo, tras un chut al larguero de Rodrigo Mendoza, remató de primeras un centro de Rafita para establecer el momentáneo 6-1 (min.53).

Todavía hubo tiempo para que Iker Bravo anotase de penalti tras un derribo en el área a Mendoza (min.64), y para que Gordo moviese el banquillo para dar minutos a jugadores como Chupe, sustituto en la convocatoria de Espí.

Con este triunfo, España cierra la clasificación como líder del Grupo A con 27 puntos, después de cosechar nueve victorias en diez partidos, con la única 'mancha' de la derrota en Finlandia (2-1). Precisamente, el combinado escandinavo (23) avanzará como segundo. En Albania y Serbia, la 'Rojita' buscará el título y la plaza olímpica para Los Ángeles 2028 -van los tres primeros-.