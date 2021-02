Paco López: "Me espero un guion ante el Atlético parecido al del otro día"

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Levante UD, Paco López, ha asegurado que ante el Atlético de Madrid, al que vuelven a enfrentarse tres días después en LaLiga Santander, espera "un guion parecido al del otro día", con los rojiblancos siendo claros dominadores, y ha apelado a "competir de la misma forma" que el pasado miércoles, cuando consiguieron un empate en el Ciutat de València (1-1).

"No espero un partido en el que nosotros seamos tremendamente dominadores; en el día de Osasuna, me lo esperaba y lo fuimos, pero mañana tengo un guion, en cuanto a llevar la iniciativa, parecido al del otro día", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro de la vigésima quinta jornada en el Wanda Metropolitano (16.15 horas).

Los granotas lograron firmar un punto en el duelo aplazado de la segunda jornada del pasado miércoles. "Vamos a jugar contra el líder, que solamente ha perdido un partido, un equipo ante el que no importa solo lo que tú quieras hacer, sino lo que el rival te deje hacer, por el potencial que tiene", manifestó.

"El otro día ya vimos un guion de partido en el que tuvieron más posesión, la iniciativa en el juego, y nosotros tratamos de hacer el mejor partido posible sin perder nuestro ADN, y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Debemos competir de la misma forma", continuó.

En otro orden de cosas, explicó que Nikola Vukcevic ya entrena "con normalidad" tras recuperarse de una lumbalgia y que solo tiene que "coger ritmo". Mientras, no contará ante los colchoneros con Nemanja Radoja, que se lesionó ante los rojiblancos, Gonzalo Melero ni José Campaña.

Por último, el preparador valenciano no adelantó nada de con qué once formará ante los de Diego Pablo Simeone. "Tenemos que valorar muchas cosas: de dónde venimos, el esfuerzo del otro día, la carga de partidos, de minutos... Hacemos pruebas cada día para saber cómo están. Sacaremos el once que creemos que es mejor para cada partido", finalizó.