Paco López: "Yo no diría que el Real Madrid es menos fuerte"

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Levante UD, Paco López, valoró la "ilusión" con la que afronta su equipo el duelo del domingo ante el Real Madrid, en la segunda jornada de LaLiga Santander, por el rival y por volver a contar con el público en el Ciudad de Valencia.

"Con mucha ilusión. Se juntan varios factores, volver a jugar en casa, que haya público en el estadio, que venga un rival como el Real Madrid. Los jugadores están deseando que llegue el domingo por la noche y otra vez ver a nuestra gente, los vamos sentir", dijo este viernes en rueda de prensa.

El preparador 'granota' explicó que contra equipos del nivel del madrileño toca estar muy bien y que ellos no tengan su día. "Contra el Madrid y contra el Barça, lo primero más allá del sistema o la forma de jugar, lo más importante es que te equivoques poco y que ellos no tengan el día acertado", afirmó.

Paco López se refirió a un Madrid que sigue siendo un "equipazo". "Decir que el Real Madrid es menos fuerte, es otro Real Madrid, pero menos fuerte yo no le llamaría cuando hay tanta calidad. Lo que sí hay es cambios, y determinados cambios que para algunas cosas igual pueden no ser muy buenas y para otras sí, tiene un equipazo, no hay dudas, y ya lo dejó claro en el campo del Alavés, que ganó con facilidad", apuntó.

"Las últimas temporadas parece que ganar al Madrid es fácil porque afortunadamente lo hemos hecho pero eso indica que será más difícil. El Levante se ha ganado el respeto las últimas temporadas de Madrid y Barça y estarán más atentos. Hay que hacer las cosas muy bien a todos los niveles", terminó.