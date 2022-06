Paco Seirul·lo se despide del Barça después de 46 años

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El reconocido preparador físico del FC Barcelona Paco Seirul·lo se ha despedido este jueves a sus 76 años del conjunto azulgrana, después de 46 años en activo en las diferentes modalidades deportivas en las que ha trabajado.

"Llega el momento de decir adiós. Llegué en septiembre de 1975 y haber formado parte de esta gran familia que es el Barça me llena de orgullo y, al mismo tiempo, estoy eternamente agradecido por todo lo que me ha dado", explicó en el comunicado de despedida.

Seirul·lo ocupaba en los últimos años el cargo de jefe de metodología del Barça y era el último representante del 'Dream Team' que seguía trabajando para el cuadro 'culé' 30 años después. "En esta casa he crecido, me he formado y he aprendido los valores que emanan de unas siglas que nos unen a todos", explicó el salmantino.

"He intentado también aportar mi 'grano de arena' para ayudar en los éxitos colectivos de las diferentes modalidades deportivas en las que he trabajado: atletismo, balonmano y fútbol en todas sus categorías. Por ello solo me queda agradecer a todas las personas con las que he trabajado", concluyó.