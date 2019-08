LaLiga mantiene el partido entre Las Palmas y Huesca con el horario que estaba previsto

Actualizado 18/08/2019 17:10:56 CET

Vista panorámica del Estadio de Gran Canaria. - REUTERS / SANTIAGO FERRERO - Archivo

El club amarillo había solicitado que se considerase suspender el encuentro, debido al fuerte incendio en Gran Canaria

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

LaLiga ha comunicado a la UD Las Palmas que su partido contra la SD Huesca en el Estadio de Gran Canaria, correspondiente a la jornada 1 de LaLiga SmartBank y que estaba programado para este domingo las 19.00 (hora insular), finalmente sí se disputará en el horario previsto.

Así lo ha confirmado el club amarillo en sus redes sociales, después de que hubiera solicitado "la necesidad de tomar en consideración" la suspensión de tal partido debido al incendio que afecta a los municipios de Valleseco, Moya, Artenara, Tejeda, San Mateo y Agaete.

Por tanto, no se ha producido modificación alguna en el calendario, pese a que Las Palmas había trasladado a LaLiga "la conmoción que vive Gran Canaria con motivo del tercer incendio sufrido en el transcurso de la última semana, este último el más virulento de ellos", según su primera versión de un fuego con "incierto desenlace" y además sugiriendo "un especial seguimiento de los acontecimientos".

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, ha analizado la situación en el programa 'Carrusel Deportivo' de la Cadena SER. "Está ardiendo nuestro patrimonio, es una semana complicada con muchas personas afectadas. Es un día negro y el partido pasa a un segundo plano", ha afirmado.

"Lo lógico era suspenderlo, hace unos instantes LaLiga nos ha comunicado que se va a disputar, no nos queda otra. Es una situación bastante especial para todos los grancanarios, esto nos perjudica mucho moral y sentimentalmente", ha proseguido el máximo dirigente del club.

"No conocemos los argumentos que LaLiga nos da para jugar el partido, imagino que ahora me enteraré, pero acataremos la decisión tomada. Lo que tocaba ahora era estar cerca de las personas que lo necesitaban", ha asegurado.

"No me cabe la menor duda de que el Huesca no hubiese tenido ningún problema en aplazar el partido", ha apostillado Ramírez, a escasas horas de que arranque de manera oficial la temporada 2019/20 para ambos conjuntos en Segunda División.

Por otra parte, la UD Las Palmas también ha mostrado "su apoyo y solidaridad hacia los desalojados y afectados, así como la consternación que siente por el tremendo daño medioambiental sufrido con los tres incendios", según había indicado la primera nota de prensa.