"La pasión del pueblo", principal clave en la construcción de los estadios de Marruecos para el Mundial 2030

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'Senior Associate' del estudio de arquitectos 'Populous', Andrea Guiatti, explicó este jueves los principales detalles de la construcción de tres estadios que Marruecos ha llevado a cabo para albergar los partidos de la Copa del Mundo de 2030, con el foco principal en el Stade Hassan II de Casablanca, que será el más grande del mundo, con capacidad para 115.000 personas, y que está pensado para "la pasión del pueblo marroquí".

"En los tres proyectos hemos podido expresar realmente lo que queremos, que es dar a la gente un espacio que puedan sentir suyo durante todo el año. Estos estadios permanecerán en Marruecos, no sólo para la Copa del Mundo, sino también para el pueblo marroquí y su pasión", aseguró el arquitecto durante su intervención en el foro 'Estadios Summit', celebrado en el Auditorio El Beatriz de Madrid.

La experiencia del usuario y el legado han sido los pilares principales a la hora de construir estos estadios. El Estadio Moulay El Hassan de Rabat, construido en 10 meses, cuenta con un aforo de 22.000 espectadores. "Esta historia trata de la rapidez de entregar un estadio en tan poco tiempo. La clave ha sido el escalonamiento y la comprensión de cómo tenemos que empezar a construir", comenzó Guiatti.

La idea ha sido "acercar lo más posible al terreno de juego" a los aficionados, lo cual "es una novedad para Marruecos". El recinto, que se estrenó con un partido entre Nigeria y Gabón de repesca para el Mundial la pasada semana, albergará en diciembre y enero algunos partidos de la Copa África, por lo que se han diseñado espacios 'vips', palcos e instalaciones para los medios de comunicación. "Está la pasión y el amor de la gente de Marruecos por el fútbol", definió el arquitecto.

El segundo proyecto es el Prince Moulay Abdellah, con capacidad para 68.700 espectadores y también situado en Rabat. "En agosto de 2023, el cliente nos llamó y nos dijo que necesitaban construir un estadio que porque estábamos diseñando mientras la obra estaba en marcha. Hemos sido capaces de entregar el estadio 24 meses después", apuntó.

Este estadio tenía la dificultad añadida de albergar una semifinal del Mundial 2030, sin conocer los requisitos de FIFA para ese periodo. "El cliente nos dijo que empezáramos con el reglamento de 2026 y cuando apareciera el de 2030, lo aplicásemos. El trabajo fue increíble", comentó Guiatti en relación a las exigencias de Marruecos

"Queríamos crear un estadio en el que los aficionados puedan sentir que tienen un espacio. El club más grande de Rabat jugará aquí todo el año y queríamos crear un hogar para ellos. La gente se siente parte del partido y flota sobre el terreno de juego, porque es enorme. Hemos sido capaces de transmitir a los jugadores la pasión de la gente sobre el terreno de juego", añadió sobre el resultado final del estadio.

Con estos dos recintos ya terminados, ahora están inmersos en la construcción del "estadio más grande del mundo", el Hassan II de Casablanca. "Está inspirado en el patrimonio local también. El Raja y el Wydad jugarán aquí y van a tener un espacio para animar y llevar la pasión al terreno de juego, que será su casa. Podrán sentir ese espacio como propio", finalizó.