LaLiga considera "fundamental" que los clubes sepan cómo monetizar los estadios más allá del fútbol

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de la Oficina de Clubes de LaLiga, Jaime Blanco, señaló este jueves la importancia de la planificación en relación con la monetización de los estadios de fútbol, algo "fundamental" para maximizar los ingresos, además de mostrarse "encantado" con la incorporación del fondo americano 'Apollo' al Atlético de Madrid y de lamentar la oportunidad perdida con el partido de Miami (Estados Unidos).

"Los clubes que gestionan los estadios saben que es fundamental cómo vas a monetizar el estadio y desde LaLiga lo impulsamos. Estamos participando en los proyectos de renovación porque en España hay un parque de estadios de los más antiguos de Europa. La mayoría de equipos están construyendo nuevos, o haciendo reformas para adecuarlos", indicó Blanco en el foro 'Estadios Summit', celebrado en el Auditorio El Beatriz de Madrid.

En línea con este objetivo, se espera que para el año 2030, se haya rejuvenecido "en 15 años" el parque de estadios. "Se habla mucho de generar negocio más allá del día de partido y es fundamental. El proyecto de 'LaLiga Impulso' sirvió para esto y nos ayudó a empezar estas promociones. La Oficina de Clubes ayuda en muchas materias de negocio y una es la explotación de infraestructuras, como los estadios y las ciudades deportivas", apuntó.

De esta manera, uno de los hitos que se ha conseguido, y en el que se sigue trabajando, es aumentar el número de asientos destinados a "hospitalidad" en los estadios. "Está habiendo una gran transformación y en los últimos años se han sumado un número considerable de asientos. Hay más de un 4 por ciento esta temporada, y aunque estamos lejos de otros países de nuestro entorno, como Inglaterra y Alemania, estamos trabajando en ello", comentó.

"Apoyamos el diseño desde la parte inicial. Paseamos por el estadio, vemos flujos de negocio y ayudamos a diseñar el nuevo producto. Tenemos la visión de todos los clubes, por lo que algo que funciona en un sitio, puede funcionar también en otros y eso nos permite que los clubes crezcan, por lo que hay una liga más fuerte", agregó el director de la Oficina de Clubes de la patronal.

Como ejemplo de la línea de trabajo que se sigue, habló de la Pemier League inglesa. "Hay una diferencia importante en cuanto a los ingresos de televisión y de patrocinio, comerciales y de estadios. En España estamos en un proceso de transformación constante. Hay que desarrollar el mercado y responder a la demanda con distintos productos", subrayó.

Por otro lado, la organización que dirige Javier Tebas está "encantada" con la llegada del fondo de inversión estadounidense 'Apollo' al Atlético de Madrid. "La industria se ha profesionalizado y es atractiva y estos actores la van a hacer todavía más grande", valoró, sin esconder la importancia de "respetar las normas de control económico", para "evitar problemas".

Por último, Jaime Blanco lamentó que finalmente no se pueda disputar el partido entre el Villarreal CF y el FC Barcelona de LaLiga EA Sports en Miami, comparándolo con la expectación que generó el duelo entre Washington Commanders y Miami Dolphins de la NFL en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. "Habríamos tenido las mismas portadas que la NFL", zanjó.